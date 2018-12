BRITANNIA INN I DE HISTORISKE HOTEL & SPISESTEDER

De Historiske Hotel & Spisesteder vokste med 19 prosent i fjor og flere forsøker å komme igjennom nåløyet for å bli medlem. Nå er også Britannia Hotel i Trondheim blitt medlem – allerede før åpning.

– Det skal henge litt høyt å være medlem av De Historiske. Vi stiller svært strenge krav. I dag er vi 81 hoteller og spisesteder. Vi mottok i fjor 33 søknader fra hoteller som vil bli med, men det skal være et trangt nåløye. Britannia Hotell har fortjent plassen sin allerede før det står ferdig, forteller Nils Henrik Geitle, administrerende direktør i De Historiske & Spisesteder.

Britannia Hotell er et av dem fem som kom igjennom de 798 kriteriene som organisasjonen stiller til sine medlemmer. Kanskje ikke så rart når prislappen er på over 1 milliard kroner for totalrenoveringen, og Odd Reitans gamle drøm endelig kan realiseres.

– Visjonen er å skape et reisemål i seg selv. Vi er glade for å kunne bli medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder, og vi mener at vi har truffet blink på hva som er viktig for våre gjester. Britannia Hotell oser av historie og kvalitet, så det er en god match, forteller hotelldirektør Mikael Forselius.

Folks interesse for autentiske opplevelser er økende, og stadig flere nordmenn velger Norgesferie. På får år har andelen økt med 17 prosent.

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, mener Britannia Hotell blir ikonisk, og ikke bare for Trondheim.

– Dette er et hotell som landet fortjener. At et slikt topphotell velger å bli med i De Historiske, er et signal i markedet om hvilke kvaliteter og nivå De Historiske jobber med, sier Bratland Holm.

Bratland Holm er heller ikke overrasket over veksten til De Historiske. Ifølge en undersøkelse utført av Innovasjon Norge sier 62 prosent at de vil besøke historiske bygninger og steder i løpet Norgesferien.

– Mange av oss som reiser på ferie- og fritidsreiser jakter på meningsfulle, personlige og minneverdige opplevelser. De Historiske har blitt en godt synlig aktør i hjemmemarkedet og merkevaren blir forbundet med unike og gode opplevelser. Mange reisende ønsker nettopp å oppleve noe som er unikt og har sin egen sjel, sier hun.