BRYNESTAD BESTILLER MEGA-YACHT

SeaDream Yacht Club har bestilt en mega-yacht, SeaDream Innovation, som skal være klar for jomfrutur i september 2021. Det blir 110 suiter ombord og plass til 220 passasjerer, antall gjester i forhold til mannskap skal være en-til-en.

– Vi har arbeidet i mange år for å utvide flåten, og føler at dette er riktig tid for å introdusere et nytt konsept, Global yachting, med et skip som kan gjøre alt, sier Atle Brynestad, eier og CEO i SeaDream, til Cruise Industry News.

SeaDream sier det nye skipet vil åpne for en ny æra luksuscruise, en global opplevelse med topp service, 5-stjerners restauranter, luksuriøse suiter og inspirerende reiseruter. Skipet skal utstyres med både helikopter og sjøfly

SeaDream Innovation blir et kombinert ekspedisjonscruiseskip med høyeste isklasse, bygget for såvel tropiske som polare farvann, og skal besøke samtlige kontinenter den første sesongen, ialt over 200 havner i 49 land. Blant annet er det lagt opp til explorer-cruise rundt Svalbard fra april til juli 2022.

SeaDream Innovation, som bygges ved Damen Shipyards i Romania, skal registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister, og føre norsk flagg. SeaDream Yachting opererer de to skipene de har idag, SeaDream I og II, fra Oslo, mens kontoret i Miami tar seg av det meste av salg og markedsføring.