CLASSIC NORWAY HOTELS ØKER BYRÅPROVISJONEN

Strand Hotel Fevik, et Classic Norway hotell. Foto: Christer Olsen

– Siden starten av Classic Norway-eventyret for mer enn 15 år siden, har reisebyråene, salgsagenter, pakkereiseselskapene og eventselskapene vært blant våre viktigste samarbeidspartnere. Nå er det vår tur til å gi noe tilbake. Derfor starter vi i dag Byråløftet, og øker provisjonene til 14.5 prosent, sier administrerende direktør Stephen Meinich-Bache i Classic Norway Hotels.

– Vi er alle disse en stor takk skyldig. De har bidratt til å fylle hotellene våre med tusenvis av reiseglade mennesker fra inn- og utland, og vi setter stor pris på at de har vært der for oss.

I år har salgsagentene og reisebyråene, og de som selger attraktive reisepakker sammen med arrangører av store og små eventer, fått hverdagen sin snudd opp ned. De fleste oppdragene og inntektene deres forsvant rett og slett over natten. Og mens vi og deler av reiselivet nå kan se lysere på fremtiden, er det fortsatt tunge dager for selskapene som var våre beste kundeleverandører i år etter år, sier Meinich-Bache.

– Vi i Classic Norway Hotels fikk også merke den brutale nye hverdagen da reise-Norge ble stengt ned i midten av mars. Men takket være gode medarbeidere, har vi kommet svært godt igang med sommerbookingen, som har gått over all forventning. Rommene er i ferd med å fylles opp på våre 18 hoteller og håndplukkede medarbeidere ser frem til å ta imot hver og en av gjestene som har meldt sin ankomst. Vi gikk fra bråstopp til bestillingsrush, og vi skal gi dem magiske øyeblikk når de kommer.

Nå er det vår tur til å gi tilbake til reisebyråene, pakkereiseselskapene, salgsagentene og eventselskapene. Fordi vi har mulighet til det og de fortjener det, forsetter Meinich-Bache.

– Byråene og agentene er kanskje ikke så synlige for alle som i disse dager planlegger en reise i Norge i år og neste år, men vi vet at de er gull verdt, både for gjestene og for oss. Vi ønsker at disse skal få mulighet til å øke sine inntekter så snart som mulig. Og vi øker derfor deres provisjon til hele 14.5 prosent. Dette er tett opp imot andelen som vanligvis tilfaller de utenlandske bookingsidene. Nå kan vi heller bidra til at pengene er med på å bygge opp igjen en av de viktigste delene av reiselivet i Norge.

Den ekstra høye provisjonen og byråløftet gjelder for alle bestillinger i 2020, med ankomst innen 20. juni 2021.

Sammen med reisebransjeløftet, som vi ga tidligere i vår, håper vi at vi kan bidra til å skape noe positivt for alle som jobber innen reiseliv i Norge.

Det er nå vi trenger å stå sammen. For å skape det reiselivsproduktet i verdensklasse som vi har. Og vi benytter gjerne anledningen til å oppfordre andre til å øke sine provisjoner, dersom de har mulighet til det, avslutter Stephen Meinich-Bache i Classic Norway Hotels.