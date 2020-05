COLOR LINE KLAR FOR OPPSTART OSLO – KIEL

Regjeringen har gitt klarsignal til en gradvis oppstart av Color Lines linje mellom Oslo og Kiel. Næringsminister Iselin Nybø sa på regjeringens pressekonferanse torsdag, at regjeringen legger tilrette for tur/retur gjester fra Oslo, og at dette betyr en gradvis oppstart mot normalisering. Konsernsjef Trond Kleivdal sier at det er en gledens dag for rederiets ansatte og alle gjestene som har ventet på muligheten til igjen å kunne reise med MS Color Fantasy og MS Color Magic.

Den viktige beskjeden fra næringsminister Iselin Nybø innebærer at selskapet vil gradvis ta tilbake ca. 1000 av de rundt 2200 ansatte som har vært permittert siden myndighetene stengte grensene 13. mars.

I første omgang vil tilbudet gjelde passasjerer som vil starte i Oslo og være ombord under hele reisen, uten å gå i land i Kiel. Ilandstigning vil først skje ved retur Oslo.

– Igangsettelsen vil følge de retningslinjer for smittevern som vil gjelde, og som er viktig for å skape trygge og gode rammer for gjestene og de ansatte, sier Trond Kleivdal.

Color Line har sammen med Norsk Reiseliv, Norges Rederiforbund, NHO Reiseliv, Norsk Sjømannsforbund og Norsk sjøoffisersforbund arbeidet for å gjenåpne grensene til Norden og til Tyskland. I en analyse fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge, for foreningen Norsk Reiseliv, er det konkludert med at en åpning av grensene til Norden og Tyskland vil være det mest kraftfulle enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen i sommer. – Også i dette perspektivet er nyheten om en gradvis gjenåpning av ruten til Kiel et viktig signal. Med en åpning til Norden og Tyskland, vil Color Line kunne bidra til å redde tusenvis av norske arbeidsplasser i reiselivet, sier konsernsjef Trond Kleivdal