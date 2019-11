CRUISEREDERIER DROPPER NORSKE VERDENSARVFJORDER

Neste år blir det innført strengere miljøkrav for skipstrafikk i verdensarvfjordene. Fra 2022 blir kravene ytterligere skjerpet, før det blir krav om nullutslipp i verdensarvfjordene Flåm, Geiranger og Nærøyfjorden fra 2026.

– Da får jeg dra til Oslo og jobbe på kaffebar, sier Jon Olav Stedje, assisterende havnesjef i Flåm til NRK Sogn og Fjordane. Han varsler at dette vil være døden for cruisenæringen i Flåm slik vi kjenner den. Paradokset er at utslippene blir nøyaktig like store, de bare flytter seg. Når nedgang hos oss fører til økning andre stader, vil den globale miljøbelastningen bli like stor, seier Stedje.

– Krav om nullutslipp i Geiranger og Flåm gjør at vi trolig må seile forbi, sier Sandra Diana Bratland i Carnival Norway.

I Nordfjord er ikke kravene til utslipp fra cruise like strenge, og Sandra Diana Bratland sier at de til vil komme tilbake med flere skip neste år.

– Nordfjordeid har vært et veldig godt vertskap, sier hun, og varsler elleve anløp neste år, mot åtte i år. Totalt venter kommunen 50 skip i 2021, mot 19 i år. Det er Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) glad for.

– Vi ønsker å komme opp på et normalnivå for en cruisehavn, derfor ønsker vi å ta imot flere skip, sier han. Men ikke for enhver pris. Bjørlo sier de har ambisjon om å få på plass et landstrømanlegg så fort som mulig.

Havnesjefen i Geiranger, Rita Berstad Maraak, tror flere rederier vil velge bort Flåm og Geiranger, og heller velge destinasjoner som Nordfjordeid, fordi miljøkravene der ikke er så strenge.

Hun viser til at de allerede har mottatt 16 kanselleringer som følge av strengere miljøkrav. Det var ventet 218 cruiseskip til Geiranger neste år, i verste fall kan 49 anløp bli kansellerte.

Ironien er at utslippene totalt sett blir større, sier hun, og minner om at det gjerne vil bli en ekstra busstur til Flåm og Geiranger, hvis cruiseskipene må legge til kai et annet sted.

– Vi ser at den landbaserte trafikken har øket kraftig. Bygda Geiranger er på mange måter blitt en gjennomfartsåre, sier Maraak til NRK.

https://www.nrk.no/sognogfjordane/cruisenaeringa-droppar-verdsarvfjordane-_-drar-heller-hamner-med-lagare-miljokrav-1.14786127