CRUISESELSKAPENE BRENNER AV MILLIARDER

Carnival Corporation, Royal Caribbean Group og Norwegian Cruise Line Holdings har utgifter på $1 billion (NOK 8,9 milliarder) per måned så lenge de ikke har inntekter fra cruiseoperasjoner.

Ifølge 2020 Cruise Industry News Annual Report står de tre cruiseselskapene for rundt 73,8 prosent av cruisemarkedet på verdensbasis.

Carnival Corporation sier til Cruise Industry News at de gjennomsnittlige utgiftene for 2.halvår 2020 er rundt $650 millioner (NOK 5,7 milliarder) per måned.

Royal Caribbean Cruises sier de regner med utgifter på mellom $250 (NOK 2,2 milliarder) og $290 millioner (NOK 2,5 milliarder) per måned så lenge cruiseprogrammet er suspendert.

Norwegian Cruise Line Holdings sier de bruker rundt $160 millioner (NOK 1,4 milliarder) per måned. I gjennomsnitt koster det $5.7 millioner (NOK 50 millioner) per måned å holde et cruiseskip standby.