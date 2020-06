DE INTERNASJONALE HOTELLKJEDENE TENKER NYTT PÅ RENHOLD OG HYGIENE

Hiltons Cleanstay-program har identifisert 10 områder som krever ekstra rengjøring på gjesterommene.

De store, internasjonale hotellselskapene gikk igang med mottiltak imot covid-19 så snart pandemien var et faktum og har etterhvert kraftig oppgradert sine protokoller på rengjøring. For eksempel har de fleste hotellene innført begrensninger på hvor mange som kan kjøre heis samtidig, og hvor ofte heisknappene skal desinfiseres. Smarttelefonen blir enda viktigere for hotellgjester fremover. Hotellenes apper kan gjøre det mulig for gjestene å velge rom, sjekke inn og åpne døren til rommet, alt uten å være i kontakt med hotellets ansatte.

Hilton har inngått samarbeid med Mayo Clinic, en nonprofit organisasjon som jobber med forbedringer i helsevesenet, og har introdusert sitt nye program, Hilton Cleanstay. Eksperter fra Mayo-klinikken hjelper til med å forbedre Hiltons manualer for renhold og desinfeksjon.

– Gjestene vil se flere hånddesinfeksjons-dispensere, skilt om å holde avstand til andre og det blir færre møbler på rommene. Med jevne mellomrom, hver time eller to når det er travelt, vil vi vise at vi desinfiserer de overflatene som berøres mest, sier Phil Cordell, Global Head of Brand Development i Hilton.

Hilton har også innført Hilton CleanStay Room Shield, et segl for å vise gjestene at rommet deres ikke er åpnet etter rengjøring. Pluss ekstra desinfisering av de 10 mest berørte punktene på hotellrommene; lysbrytere, dørhåndtak, fjernkontroll, termostater, etc.

Marriott har etablert Marriott Global Cleanliness Council, for å takle covid-19 pandemien på hotellnivå og ta selskapets innsats videre på dette området. Marriott har tatt ibruk ny teknologi, bl.a. elektrostatisk spray med desinfeksjonsvæske av sykehuskvalitet, for å rengjøre berøringsflater på hotellene. Sprayene rengjør og desinfiserer hele områder raskt. På hoteller kan de benyttes til å rense og desinfisere gjesterom, lobbyer, treningsrom og andre fellesarealer. I tillegg tester Marriott ultrafiolett lysteknologi, for å desinfisere nøkler og forskjellige hjelpemidler. Covid-19 har høynet oppmerksomheten om rengjøring av flater som ofte berøres. I fellesarealer har Marriott bestemt at overflater skal behandles med sykehus-kvalitet desinfeksjonsmidler, og at dette gjøres med jevne mellomrom.

NH Hotel Group, med rundt regnet 370 hoteller, har inngått avtale med SGS, som kaller seg selv “verdens ledende inspeksjons-, verifikasjons-, test- og sertifiseringsselskap”. De har utarbeidet en protokoll, Feel Safe at NH, en kommunikasjons- og medieplan er også klar.

Accor samarbeider med Bureau Veritas for å utvikle et merke som viser at de nødvendige sikkerhets- og renholdstandarder blir ivaretatt.

Hyatt Hotels Corporation har inngått samarbeid for en akkrediteringsprosess med Global Biorisk Advisory Council, i tillegg til deres eget “Global Care and Cleanliness Commitment”. Hele hotellopplevelsen gjennomgås, fra helse og hygiene, til matsikkerhet og teknologi. Opplæring av personalet på over 900 Hyatt-hoteller worldwide er underveis, i tillegg vil Hyatt utvide dette med regelmessige interne og tredjeparts inspeksjoner.

