EIENDOMSSPAR SELGER SCANDIC HELSFYR TIL STOREBRAND

Storebrand Eiendomsfond Norge KS kjøper Scandic Helsfyr av Eiendomsspar. Scandic Helsfyr er under utvidelse og vil bli Scandics største hotell i Norge, når det høsten 2020 ferdigstilles, med 450 rom.

Hotellet har sentral beliggenhet på Helsfyr, godt eksponert mot E6 inn mot Oslo sentrum. Bryn/Helsfyr er et av Oslos raskest voksende områder med en rekke utviklingsprosjekter innenfor kontor og bolig. Scandic Helsfyr ligger blant annet i direkte tilknytning til Valle Wood-prosjektene og Hovinenga.

Kjøperen, Storebrand Eiendomsfond Norge KS (SEN KS), er Norges største ubelånte eiendomsfond, forvaltet av Storebrand Eiendom. SEN KS eier fra før 17 eiendommer, hvorav Scandic Fornebu så langt har vært fondets eneste hotell.

Scandic har signert en leiekontrakt som løper til 2037 og investerer selv et betydelig beløp i oppgraderingen av hotellets eksisterende del. Den kommende utvidelsen av hotellet vil øke antallet rom fra 253 til 450, i tillegg til utvidede konferanse- og restaurantfasiliteter. Hotellet vil da totalt ha et areal på ca. 18.000 kvadratmeter. Eiendomsspar garanterer for et avtalt leienivå de neste 5 årene.

Scandic fokuserer på miljøvennlig drift av sine hoteller og Scandic Helsfyr skal etter ferdigstillelse av utvidelse sertifiseres til BREEAM Very Good.

– Kjøpet er i tråd med fondets mandat og vekststrategi, og innen et spennende eiendomssegment, hvor Storebrand har ønsket en større tilstedeværelse. Scandic Helsfyr ligger i et raskt voksende urbant område med godt kollektivtilbud, og er strategisk plassert mellom Oslo lufthavn og Oslo sentrum. Vi har tro på at vårt utvidede samarbeid med Scandic blir fruktbart, og at utvidelsen av hotellet er i tråd med utviklingen av Bryn/Helsfyr som område, sier leder for Storebrand Eiendom, Truls Nergaard.

– Vi er svært fornøyde med at Storebrand tar over stafettpinnen, ser frem til et godt samarbeid frem mot ferdigstillelse, og føler oss trygge på at de vil fortsette å forvalte eiendommen på en god måte. Vi har stor tro på Scandic Helsfyr og at utvidelsen av hotellet vil bli en suksess, sier adm. direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar.

Pangea Property Partners (finansiell rådgiver) og DLA Piper (juridisk rådgiver) har bistått Eiendomsspar i transaksjonen, mens Haavind har vært juridisk rådgiver for Storebrand.