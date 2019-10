ENORME FORSKJELLER PÅ MVA-SATSER FOR HOTELL OG SERVERING

Mva-satsene i Europa varierer enormt. Ikke minst på hotellovernattinger og servering er forskjellene store, fra Danmark med 25%, til Luxembourg, som kun plusser på regningen 3%. Hellas ønsker å bli mer konkurransedyktig i kampen om turistene og skape flere arbeidsplasser, de reduserer nå serveringsmomsen fra 24 til 13%.

Alle EU-land må ha en standard merverdiavgift, men det er store variasjoner, så det er opplagt at de nasjonale salgsavgiftene i alle EU-medlemsland bør harmoniseres, for at det felles marked skal fungere effektivt. Men det ligger et stykke inn i fremtiden. Første steg for å harmonisere MVA-systemet ble tatt på slutten av 1960-tallet, men det var VAT-direktivet fra 1977 som markerte vendepunktet, da regjeringene i de ni landene som den gang var medlemmer av EEC, ble enige om felles kriterier for hvilke varer og tjenester som kunne unntas fra full avgift.

EU har noen standardregler når det kommer til mva, men disse praktiseres ulikt i de forskjellige medlemslandene, opplyser Den europeiske unions delegasjon i Norge.

Mva-satser på hotell og servering i Europa

Normalsats Hotellovernatting Servering

Norge 25 12 25

Ungarn 27 18 5

Danmark 25 25 25

Sverige 25 12 12

Kroatia 25 13 25

Finland 24 10 14 (ikke drikkevarer)

Island 24 11 24

Hellas 24 13 24 (13% fra 1/1-20)

Irland 23 13,5 13,5 (ikke drikkevarer)

Portugal 23 6 13

Polen 23 8 8 (ikke drikkevarer)

Italia 22 10 10

Slovenia 22 9,5 22

Spania 21 10 10

Latvia 21 12 21

Litauen 21 9 21

Belgia 21 6 12 (ikke drikkevarer)

Nederland 21 9 9 (ikke alkohol)

Tsjekkia 21 15 15

UK 20 20 20

Frankrike 20 10 10 (ikke alkohol)

Slovakia 20 10 20

Bulgaria 20 9 20

Estland 20 9 20

Østerrike 20 10 10

Tyskland 19 7 19

Kypros 19 9 9

Romania 19 5 5

Malta 18 7 18

Luxembourg 17 3 3

Sveits 7,7 3,7 7,7

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR