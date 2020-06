FLERE HOTELLGJESTER BOOKER DIREKTE

– I mange år har internasjonale booking-giganter fortalt hotellgjestene at det smarteste og billigste er å bestille via deres nettsider. De fortalte ikke at 15-25 prosent av pengene endte opp i skatteparadis i utlandet. Men nå ser vi store endringer i gjestenes bestillingsvaner, til glede for norske reiseliv, sier adm. dir. Stephen Meinich-Bache (bilde) i Classic Norway Hotels.

– Tusenvis av nordmenn har forandret bestillingsrutinene sine. De har lyttet til budskapet vårt om at de heller bør bestille direkte hos hotellet eller hotellkjedene. Vi har ikke opplevd så mange direktebookinger på mange, mange år, fortsetter Meinich-Bache.

– Våre ansatte har de siste ukene hatt hendene fulle med å ta imot bestillinger fra hele landet. Dette synes vi er en svært hyggelig «ekstrajobb». Og å komme i direktekontakt med kundene allerede før de kommer til hotellene, er akkurat det vi ønsker. Hotellbransjen er en servicebransje, og den gode service kan vi yte aller best når vi får kontakt med gjestene både før og under oppholdet. Og ved å booke direkte sørger de for en bedre lokal verdiskaping, både for overnattingsbedriftene og samarbeidspartnere, i stedet for at så mye som 25 prosent kan forsvinne ut av landet og til bookingselskapene, sier Stephen Meinich-Bache.