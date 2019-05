GJESTENE ER SVÆRT FORNØYDE MED NORDIC CHOICE

For syvende år på rad er Nordic Choice Hotels gjestenes favoritt i hotellbransjen. Som bransjens eneste oppnår hotellkonsernet fire stjerner i undersøkelsen Norsk Kundebarometer.

Hvert år gjennomfører Handelshøgskolen BI undersøkelsen Norsk Kundebarometer. 6000 norske forbrukere har sagt sin mening om over 150 ulike bedrifter i rundt 30 ulike bransjer.

– Ingenting er viktigere for oss enn gode gjesteopplevelser. Tusen takk til våre lojale gjester som besøker våre 195 hoteller i Norden og Baltikum. Vi er et konsern med tre forskjellige hotellkjeder og en samling av frittstående hoteller, noe som gjør at vi kan tilby hver enkelt reisende en opplevelse som passer for dem, sier Torgeir Silseth (bildet), administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice er det eneste i hotellbransjen som oppnår fire stjerner i Norsk Kundebarometer, noe som tilsier “svært fornøyde kunder” ifølge undersøkelsens indeksmetode.

– Fornøyde kunder er et resultat av fantastisk innsats av våre 16.500 medarbeidere, som hver dag går den ekstra meteren for å levere over gjestenes forventninger. Vi skal i 2019 gjøre de ulike merkevarene og hotelltilbudene enda tydeligere, for å gjøre det enda enklere for gjesten å finne det hotellet som passer til reisen. Man har ulike behov når man er på forretningsreise, konferanse og på fritidsreise, og de behovene skal vi dekke på best mulig måte, sier Silseth.