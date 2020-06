GJESTENE VIL STILLE STRENGERE KRAV TIL RENHOLD OG SMITTEVERN

– Det aller viktigste nå er hensynet til smittevern, og vi har innført strenge rutiner for at gjester og ansatte skal være trygge hos oss. Vi har anbefalt avstand mellom bordene, vi planlegger for å unngå trengsel i frokostsalen, restauranten og baren, og har stasjoner for desinfeksjon av hender tilgjengelig ved inn- og utgang. I tillegg til dette vasker og desinfiserer vi bord, stolrygger, seter og armlener mellom hver gjestegruppe. Vi har omfattende retningslinjer for å hindre smittespredning på våre hoteller, og har gitt ansatte god opplæring i å håndtere dette. Vi er også opptatt av å gi gjestene våre god informasjon både før og under oppholdet. I Scandic har vi alltid vært opptatt av våre gjesters sikkerhet og har høy kompetanse i egne rekker. Det har derfor vært naturlig å sette ned en egen arbeidsgruppe for å sikre at vi mer enn etterlever de nye og strenge smittevernreglene, sier Morten Malting, District Director, Oslo & Acting Director of Food & Beverage, i Scandic Hotels Norge.

– Vi legger stor prestisje og stolthet i frokosttilbudet vårt, og vil fortsette å tilby våre gjester den beste starten på dagen. I tiden fremover vil vi tilby en velsmakende og variert frokosttallerken, selvbetjente stasjoner med singelpakket mat som pålegg, frukt, yoghurt og korn, og en varmmatstasjon med smakfulle alternativer. Det er satt ut rikelig med hånddesinfeksjonsstasjoner. Vi vil også tilby en frokostpose til gjester som ønsker å innta maten andre steder.

Tilbudet til gjestene vil nok være litt annerledes grunnet tilpasningene vi har vært nødt til å gjøre, grunnet myndighetenes krav til smittevern. Det vil være flere tilgjengelige stasjoner for desinfisering i fellesarealene, og de som kommer for å overnatte hos oss vil få informasjon om desinfiseringsrutiner for fellesområder, restaurant og heis. Hotellene vil være kontantfrie, og som nevnt, har vi også tilpasset frokostserveringen noe.

Som gjest vil du også merke at vi tar smittevern på alvor når du kommer inn på rommet. Her har vi fjernet pynteputer, magasiner og reklame, samt forsterket våre renholdsrutiner ytterligere, med særlig desinfisering av berøringsoverflater for å nevne noe.

Personlig tror jeg gjestene vil bli mer forsiktige av natur og stille strengere krav til renhold og smittevern i fremtiden, samtidig som gjestenes forventninger til kvalitet i alle ledd vil øke i takt med at samfunnet åpnes mer og mer opp. Kanskje står vi overfor et varig skifte, der en sømløs gjesteopplevelse preget av teknologi i et enda raskere tempo enn først antatt, erstatter dagens hotellopplevelse, sier Morten Malting i Scandic Hotels.

