GOD TRAFIKK I ALPINANLEGGENE

I Norske alpinanlegg øker heiskortomsetningen. Per februar ligger alpinbransjens heiskortomsetning opp 2% mot samme tid i fjor.

– Det er en kjent sak at det var en fantastisk vinter både værmessig og omsetningsmessig for alpinbransjen i fjor sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen (bildet) i Alpinanleggenes Landsforening – ALF. Interesseorganisasjonen for alpinnæringen representerer ca 200 medlemmer og ca 95% av heiskortsalget i Norge.

– I år har det vært mer krevende å drive alpinanlegg. Mindre natursnø, veldig varierende vær og nylig en varmeperiode flere steder i landet, som bød på utfordringer. Vestlandet har fått svært lite snø og det har mange steder vært utfordrende vind, som har gjort at heiser og anlegg har måttet holde stengt i perioder. Tar man prisstigningen med i betraktning, ligger vi litt under fjoråret, og først når vi får antall skidager oppsummert etter endt sesong, vil vi se hva utfallet blir i volum kontra omsetning. Tallene per februar er allikevel svært gode når vi ser tilbake på den ekstraordinære fine vinteren vi hadde i fjor.

En tidlig sesongstart for mange bidro helt klart til å sikre sesongen, med gode forhold for snøproduksjon og snøfall tidlig i november. Så har vi nå de siste ukene fått rikelig med påfyll av herlig snø fra himmelen og nye kuldeperioder, som er med på å sikre forholdene sesongen ut. Dette inspirerer også særlig vårt norske publikum til økt trafikk til anleggene, og vi er godt forberedt til en sen påske i år, så nå er vi naturligvis både forventningsfulle og litt spente på å se hvor lenge våre gjester ville fortsette å kjøre på ski ut i april og mai. Med så gode forhold som nå, håper vi folk utsetter båtpussen, for vårskikjøring er jo kjempefint og våren er lang, sier Camilla.

– Trafikken fra flere av våre utenlandske markeder har fortsatt å øke, særlig fra England, Tyskland og Holland. Primærmarkedene Sverige og Danmark holder også stand. Nå er vi i full gang med å legge planer for innsalget til neste vinter, gjennom arbeidet i vårt landsdelsselskap Norske Fjell SA, for å sikre å holde farten oppe med nye spennende tiltak. Flere filmer er under produksjon i samarbeide med Visitnorway og vi har som mål å vise et større marked hvilke fine alpinanlegg vi har i Norge. Beliggenhet, snøsikkerhet, attraktive konkurransedyktige destinasjoner og kanskje en nysgjerrighet til en viss annerledeshet, gir oss økt attraktivitet, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen ALF.

Foto: Ola Matsson