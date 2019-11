GOD VEKST I SERVICED APARTMENTS-MARKEDET

Frogner House Apartments øker kapasiteten, 1.november kunne de åpne Skovveien 15, en flott bygård fra 1898, bak Slottet i Oslo. West Hotel holdt til her i mange år og det samme gjorde en av byens mest populære restauranter, Coq d’Or. Bygningen er nå fullstendig renovert og de opprinnelige 60 hotellrommene er blitt til 33 komfortable og stilrene leiligheter.

Coq d’Or har også fått sin etterfølger i de opprinnelige lokalene. Bokbacka, som Simon Weinberg står bak, tilbyr grønn, økologisk og kortreist mat i en uformell atmosfære.

– Vår fremste kundegruppe er forretningsreisende, som skal bo fra et par uker til et par måneder. Vi ser også stor vekst innen turisme og fritidssegmentet, der familier eller venner ønsker å bo i en leilighet et par netter, sier adm. dir. i Frogner House Apartments, Pierre Wilhelm Puggaard.

– Vi eier 14 av de totalt 18 bygningene der vi har virksomhet. I Oslo har vi 562 enheter og i Stavanger har vi nå 247 enheter. De varierer i størrelse fra studios til store penthouseleiligheter på 200 kvm. Belegget i år har vært veldig bra, vi ligger på over 80 prosent i Oslo så langt, i Stavanger ligger det litt lavere, rundt 60 prosent, men der har vi nylig startet, så vi har store forventninger til neste år.

Vi får en god del trafikk fra OTA’ene, pluss direktebookinger, OTA’ene er veldig viktige for oss. Vi har også en felles nordisk nettside, Hem, der vi samarbeider om bookinger med aktører innen serviced apartments, som er aktive i andre byer, sier Pierre Puggaard.

– Vi har hatt stor vekst i 2019, spesielt i Stavanger, så vi har ikke konkrete nye prosjekter på gang akkurat nå. Vi har også hatt fin vekst i Oslo, vi har åpnet to nye adresser det siste året. På sikt ønsker vi også å etablere oss i Bergen, og kanskje andre byer, fordi vi merker at etterspørselen er der. Også Stockholm, Göteborg, Malmö og København er interessante for etableringer. På 10 år har vi øket fra 4 til 70 ansatte, derav 12 i Stavanger.

Vi opererer i markedet mellom Airbnb og hotellene, den største konkurrenten er hotellene. Airbnb har gjort at flere tenker alternativ overnatting til hotell når de skal ut og reise. For noen få år siden var det ikke mange som gjorde det. Airbnb har gjort at mange, som før automatisk booket hotell, nå vurderer om de skal bo på hotell eller i leilighet. Våre korttidsadresser ligger inne på de store OTA’ene og blir derfor med i vurderingen når folk skal velge overnatting, avslutter Pierre Puggaard i Frogner House Apartments.

Bilde: 1.november åpnet Frogner House Apartments Skovveien 15.

