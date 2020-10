GRAND BELLEVUE ÅNDALSNES TIL CLASSIC NORWAY

Grand Hotel Bellevue i Åndalsnes er siste tilskudd til Classic Norway Hotels. Gjennom nesten 150 år har Åndalsnes vært et knutepunkt for turismen i Romsdalen, hvor Grand Hotel Bellevue har spilt en sentral rolle. Nå er hotellet kjøpt som et joint venture mellom Classic Norway Hotels og Romsdalen AS. Hotellet, med 86 rom, slutter seg til Classic Norway Hotels den 1. desember 2020.

– Dette er et godt hotell med spektakulær beliggenhet. Nå skal vi gjøre vårt for å løfte helhetsopplevelsen ytterligere, sier Stephen Meinich-Bache i Classic Norway.

Både Classic Norway Hotels og Norwegian Travel Company er ledende aktører i regionen og sammen har de betydelige planer for utvikling av destinasjonens reiselivsnæring.

– Selskapet har som målsetning å utvikle Åndalsnes og Romsdalen til å bli en anerkjent reiselivsdestinasjon, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er allerede godt i gang med bygging av Romsdalsgondolen og vil også utvikle et bredt aktivitetstilbud i området, sier Terje Hatlen-Stokke i Norwegian Travel Company. Norwegian Travel Company eier og drifter spektakulære produkter innenfor aktivitetsturisme gjennom selskapene Arctic Travel Company AS og Romsdalen AS. Selskapet har som målsetting å konsolidere og utvikle aktivitetsbasert turisme i Nord-Norge og på Nord-Vestlandet.

Hatlen-Stokke får støtte av Pål R. Amundsen, administrerende direktør i Romsdalen AS. – Med oppkjøpet av Grand Hotel Bellevue, faller en av flere viktige brikker på plass for å utvikle Romsdalen som en helårsdestinasjon. Nå kan vi raskt starte med å selge fantastiske opplevelsespakker med overnatting til det norske markedet, sier han.