HAUGESUND-HOTELLENE MED HØYEST NOVEMBERBELEGG

Reidar Westre, administrerende direktør for Caiano Hotelldrift AS, forventer både en laber julebordsesong og en tøff vår.

Med en kapasitetsutnyttelse som i alle fall ligner normale tilstander, topper Haugesund tabellen fra Benchmarking Alliance.

Hotelldriverne fra Haugesund har ikke for vane å plassere seg høyt på listene til Benchmarking Alliance, men i annerledesåret 2020 har bildet endret seg. Reidar Westre, som er administrerende direktør for Caiano Hotelldrift AS, oppsummerer slik:

– Det har vært noe belegg i Haugesund om en sammenlikner med andre byer i det siste. Det er likevel tragisk om en sammenlikner med 2019. Vi stenger Thon Hotel Saga snart, og vet ikke per i dag når vi åpner igjen. Scandic Maritim holdes åpent, men restauranter blir stengt i perioder også der.

Og om situasjonen er ille for losjidelen av virksomheten, betegner Westre utviklingen i julebordmarkedet som en totalkollaps.

– Gjestene får dessverre litt forvirrende beskjeder om hva de kan gjøre, samtidig som mange er selvpålagt veldig forsiktige. Vi har heller ikke satt opp arrangementer som gjestene kan gå på i nevneverdig grad. Risikoen er alt for stor, som en konsekvens av begrensningene i antall gjester som tillates. Det blir ikke sunn drift av å stenge for nye gjester klokken 22.00 heller.

På spørsmål om fremtidsutsikter og hvordan han som hotelldirektør kan manøvrere, svarer Westre dette:

– Våren blir knalltøff, men vi håper på og tror, som alle andre, at vaksinene skal gjøre susen etterhvert. Da er det jo lov å håpe på en bedre slutt på 2021 enn det årets blir.

Men vi må kutte kostnader, blant annet ved å gjøre også andre oppgaver enn vi pleier. Vi må flytte på personell mellom avdelingene, for å kunne beholde kompetanse til tidene tar seg opp, følge spillereglene i trepartssamarbeidet og ha god dialog med de tillitsvalgte – alt for å få til gode løsninger for sunn drift. Kanskje viktigst av alt er å stikke fingeren i jorden og minne seg selv på at permittering er en midlertidig ordning og at det skal finnes arbeid i ettertid for at en skal velge det alternativet.

Caiano Hotelldrift AS driver de to lokalt eide franchisehotellene Scandic Maritim og Thon Hotel Saga, samt 5 restauranter – alt i Haugesund.

Som tidligere; «coronanedstengt» romkapasitet er med i beregningsgrunnlaget for november. Her skiller statistikken fra Benchmarking Alliance seg fra SSBs der hotellene kan justere ned kapasitet og dermed «bedre» beleggsprosenten.

Les mer om novembertallene og masse annet spennende bransjestoff i årets 8. og siste utgave av HRR, som sendes abonnentene 14.12.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting