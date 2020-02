HOTEL NORGE by SCANDIC MILJØSERTIFISERT

Hotel Norge by Scandic mottok tirsdag miljøsertifiseringen Svanemerket, som stiller verdens strengeste miljøkrav til hoteller.

– Dette er en viktig dag for oss på Hotel Norge by Scandic. Som byens største hotell har vi et stort ansvar for å gå foran og tilby gjestene våre et så miljøvennlig produkt som mulig. Det å få Svanemerket er et fantastisk hederstegn, men det er også en utmerkelse som forplikter, sier hotelldirektør Lise Solheim.

Ved å bli tildelt den høythengende sertifiseringen, forplikter de ansatte ved hotellet seg til å gjennomføre en rekke tiltak for å redusere miljøavtrykket.

En svanemerket virksomhet vil jobbe for redusert energi- og vannforbruk, minske avfallsmengder, optimere bruk av kjemiske produkter og gjøre innkjøp av miljømerkede produkter innenfor mange kategorier, som rengjøring og oppvask, trykksaker og toalettpapir, står det beskrevet i kriteriene.

På Hotel Norge by Scandic er det et særlig fokus på å redusere miljøavtrykket ved å minimere matsvinn.

– Vi fokuserer særlig på kortreiste ingredienser som er i sesong. Ved å jobbe på denne måten leverer vi et solid bidrag til lokale bedrifter, samtidig som vi reduserer utslippene i distribusjonen av maten. Hotellet har også oppdatert menyene med flere vegetariske og økologiske valg, sier kjøkkensjef Tore Espenes.

Hotellet har redusert bruken av engangsprodukter og plastemballasje, og har byttet ut servietter og trykksaker med svanemerkede alternativer. De ansatte bruker også vaskemidler med mindre miljøgifter.

– For å redusere miljøavtrykket stiller vi krav om miljøsertifisering til våre leverandører, som igjen stiller krav til sine leverandører. På denne måten forplanter miljøarbeidet seg, sier Solheim.

Scandic Hotels overtok driften av Hotel Norge i 2016,og har siden den gang gjennomført en storstilt oppussing av hotellet. Scandic har jobbet målrettet med bærekraft i over 25 år, og mottok sitt første Svanemerke allerede i 1999, Selskapet har som mål å sertifisere alle nye hoteller i løpet av ett år.

– I Scandic er vi levende opptatt av miljøet, og har et mål om å være bransjeledende innen bærekraft. Det gleder meg at vi har en kultur for å drive miljøarbeid på alle nivåer av selskapet, og at de ansatte brenner for å finne måter vi kan redusere miljøavtrykket på, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Asle Prestegård.