HOTELL- OG FLYSELSKAP MED BANEBRYTENDE SAMARBEID OM LOJALITETSPROGRAM

Accor og Air France-KLM styrker partnerskapet gjennom et nytt og forbedret lojalitetssamarbeid, for å gi flere fordeler til sine felles kunder. Nå kan medlemmer i lojalitetsprogrammene Flying Blue og Le Club AccorHotels, tjene opp såkalte Miles+Points når de bor på Accors hoteller, eller reiser med Air France-KLM. Disse poengene kan deretter konverteres til ulike tilbud hos begge selskapene.

Det er første gang innenfor den europeiske reiselivsbransjen at en hotelloperatør og et flyselskap tilbyr et dobbelt belønningssystem til hele sin globale lojalitetskundebase. Dermed styrker også Accor Group og Air France-KLM Group sitt allerede etablerte partnerskap.

– Partnerskapet mellom Air France-KLM og Accor har tatt et stort steg fremover til fordel for våre mest lojale medlemmer. Samarbeidet har ført sammen to ledende aktører fra reiselivsbransjen og omskriver reglene for lojalitetsbygging. Endringen av Accors livsstilslojalitetsprogram, som i fremtiden vil gå under navnet ALL – Accor Live Limitless – vil lede utviklingen av vår langsiktige strategi om «utvidet gjestfrihet», som innbefatter alt fra klassiske hotelltjenester, til andre hverdagslige innslag i våre medlemmers liv, sier Sebastien Bazin (bildet), styreleder og konsernsjef hos Accor.