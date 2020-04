Spennende restaurant på Thon Hotel EU.

Ramsøskar Interiørarkitekter er i vår bransje best kjent som mangeårig leverandør av interiørarkitekttjenester til Olav Thon Gruppen, spesielt Thon Hotels.

– Vi har jobbet med Thon Hotels siden 2010. Det første prosjektet var Thon Hotel EU i Brussel, et stort kompleks med rundt 400 rom og leiligheter. Helt siden starten har vi arbeidet med oppgradering av kjedens hoteller – det ene etter det andre. For tiden har vi også ansvar for to spennende nye prosjekter, Thon Hotel Svolvær og Thon Hotel Snø på Lørenskog, sier interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

Som et av landets største selskaper i sin bransje har Ramsøskar Interiørarkitekter en bred portefølje som også omfatter kontor, kjøpesentre, bolig og boligutvikling.

– Vi samarbeider veldig tett med Olav Thon Gruppens designansvarlige, Sissel Berdal Haga Thon. Hun er meget dedikert og legger klare føringer for alle prosjektene. Hun er opptatt av at hotellene skal ha et tøft og farverikt uttrykk. Å bo på et Thon-hotell skal være en opplevelse. Fra vår side er det Camilla Bentzen, interiørarkitekt MNIL, og jeg som utformer hotell- og restaurantprosjektene.

Hvorfor er Thon Hotels blitt så farverike?

– Målet er at Thon Hotels skal skille seg ut og ha sitt eget særpreg. Gjestene skal kjenne seg igjen og vite at de er på et Thon Hotel. Farver har helt siden det første prosjektet, vært et viktig virkemiddel. Mange mente at Thon Hotel EU var vel farverikt, men det traff markedet.

Det er viktig at farvebruken er gjennomtenkt. Korridorer tåler for eksempel mer farve enn gjesterom, der man skal oppholde seg over lengre tid, forklarer Camilla Bentzen, som ikke er i tvil om at Thon-hotellene valgte et riktig grep for å skille seg ut fra konkurrerende kjeder.

Hvor tidlig kommer dere inn i prosjektene, og hva er dere involvert i?

– Vi deltar i nye prosjekter helt fra start og er involvert i både planløsning og fasadeuttrykk, sammen med arkitekten. Dette er en god måte å jobbe på: Vi unngår for eksempel at det tidlig i prosjektet gjøres valg som begrenser innredningsmulighetene. Når det gjelder gjesterom, fellesarealer og alt interiør, er vi med helt ned til sømbeskrivelsen for gardinene. Vi lager møbleringsplaner og belysningsplaner, og vi spesialdesigner inventar.

Det er viktig at kvadratmeterne utnyttes så godt som mulig, forklarer Ramsøskar. Generelt sett er romstørrelsen gått ned de siste tiårene, og plassbehovet er til en viss grad redusert:

– TV’en henger nå på veggen, og alle vil ikke ha skrivebord. Bare sengen er stor nok, for eksempel 120 eller 140 cm bred, går det fint med et krympet rom. Er den 90 cm, får den rommet til å virke mindre. Thon Hotels legger også stor vekt på egne lounger eller hyggelige lobbyer, der gjestene kan jobbe eller slappe av, istedenfor å sitte på rommet hele tiden.

Takket være det nære forholdet til Thon Hotels, fanger interiørarkitekten opp hvordan personalets arbeidssituasjon er. Slik kunnskap er viktig:

– Vi er opptatt av designgrep som kan forenkle arbeidshverdagen for medarbeiderne. Senger med boks under gjør støvsuging lettere. Pynteputer holder vi oss unna, fordi de ofte blir kastet på gulvet.

Listen over hensyn som må tas er lang, understreker Camilla Bentzen: Alt som kan sittes på, må designes slik at det tåler vekten. Skapmøbler må ha plass til både garderobe, minibar og safe. Fastmøblene skal både være praktiske og masseproduserte. Det betyr oftest moduler som kan settes sammen.

Hvilke nye trender ser dere innen hotelldesign nå?

– Bærekraft er en viktig trend. Vi må utvikle systemer for gjenbruk av møbler og annet interiør. Et vanlig hotellinteriør holder i syv til ti år før renovering er påkrevet. Vi interiørarkitekter har et selvstendig ansvar for å anbefaler løsninger som varer. Vi må ikke være så trendsensitive at vi velger ”døgnfluer”.

Trend nr. 2 er opplevelser. Shuffleboard er en selvfølge. På Thon Hotel Snø får gjestene skibakke vegg i vegg, og på nye Thon Hotel Svolvær legges alt tilrette for at de skal kunne sløye sin egen fisk. Teknologi er naturligvis også viktig, poengterer Ramsøskar, som nylig var gjest på The May Fair Hotel i London. Der lastet han ned en egen app for kommunikasjon med hotellet:

– Jeg fikk svar på det jeg som gjest lurte på, men også generell informasjon om for eksempel restauranter i nabolaget. Slike apper tror jeg flere hoteller vil se verdien av.

Hotellrestauranter blir viktigere fremover. For noen år siden var de ikke veldig attraktive, men nå er de blitt bedre tilpasset gjestenes ønsker. Helse og velvære seiler også opp på gjestenes ønskeliste. Det må være treningsrom med skikkelige apparater og gjerne forslag til utendørs aktiviteter.

Kontorbygg har hittil hentet mye inspirasjon fra hoteller. Nå tror Trond Ramsøskar at dette snur, slik at impulsene går den andre veien. Hotell-lobbyene kan for eksempel brukes mer av gjester som vil jobbe. Det beste er da å dele lobbyen inn i soner, slik at man kan sitte ganske uforstyrret i fellesarealet.

Er det noen hoteller dere er spesielt godt fornøyd med?

– Personlig liker jeg Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo svært godt. Det var ett av våre første, og læringskurven var bratt. Det hotellet står mitt hjerte nær. Stanhope Hotel i Brussel er også blitt veldig fint, med et elegant og påkostet interiør. Thon Hotel Fosnavåg og Thon Hotel Storo har vidt forskjellige konsepter, men er begge blitt flotte. Hotel Bristol, som nå er ferdig renovert og oppgradert til 100 års jubileet, har vært et av våre største prosjekter. Det har gått over mange år.

Hvilke nye hoteller jobber dere med nå?

– Det er Thon Hotel Svolvær og Thon Hotel Snø, som begge skal åpnes i 2021, avslutter Camilla Bentzen og Trond Ramsøskar.

Bilde: Camilla Bentzen og Trond Ramsøskar er hotell- og restaurantspesialistene i Ramsøskar Interiørarkitekter.

Les hele artikkelen i HRR nr.2