HOTELLER LYSTE OPP I SOLIDARITET

18 Scandic-hoteller lyste fredag kveld opp et hjerte på fasaden, som tegn på solidaritet og samhold med de ansatte i en krevende periode. Andre hoteller gjorde det samme, bl.a. Radisson Blu Plaza i Oslo.

Det hele startet da hotelldirektør Roger J. Rønning ved Scandic Solsiden satt på telefonen og scrollet forrige helg. Han oppdaget at enkelte hoteller i London og Berlin hadde lyst opp sine fasader med et hjerte, og besluttet raskt at dette ønsket også han å gjøre.

– Jeg synes dette var en strålende idé. Derfor tok jeg meg en tur ned på hotellet, tente lys etter en skisse jeg hadde laget og fikk opp et hjerte på fasaden. For meg var det en fin måte å vise varme og kjærlighet på i en vanskelig tid, sier Rønning.

Flere Scandic-hoteller gjorde dette gjennom uka, og fredag kveld gjentok 18 hoteller bedriften på steder som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Hamar, Molde, Bodø, Drammen, Elverum, Narvik, Ålesund, Asker, Voss og Hell.

Hjertet er et uttrykk for samhold og solidaritet med de som fortsatt jobber hardt for å sikre drift og gode gjesteopplevelser, og de som er permitterte fra sine stillinger på ubestemt tid.

– Responsen har vært veldig bra, både fra ansatte, gjester og andre som har lagt merke til det store, skinnende hjertet. Vi ønsket å minne våre ansatte på at vi står sammen i denne krevende tiden, og at vi jobber hardt for å komme gjennom denne situasjonen, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard.

Sikre drift og arbeidsplasser

De siste ukene har hverdagen til de fleste endret seg radikalt, og for hotellnæringen har dette medført stengte hoteller og permitteringer. De drastiske grepene som har blitt gjort, har til hensikt å sikre videre drift og arbeidsplasser når koronasituasjonen avtar og hverdagen kommer tilbake igjen.

– Vår viktigste oppgave nå er å ivareta våre ansatte og gjester i det som er en krevende periode for alle, sier Prestegard – og legger til:

– Jeg føler sterkt med alle som er berørt av denne situasjonen. Samtidig er jeg stolt av mine kollagaer i Scandic Norge, som har stått på og jobbet utrettelig i denne perioden, sier Prestegard.