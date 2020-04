HOTELLGJESTENE VIL KREVE TOPPNIVÅ PÅ RENHOLD OG HYGIENE, POST-COVID-19

Reiselivsbransjen må være forberedt på betydelige forandringer i kundenes forventninger og krav, når restriksjonene for reiser blir avviklet og reiseaktiviteten igjen starter. Særlig må overnattingssektoren være forberedt på at gjestene nå vil kreve toppnivå på renhold og hygiene, mener det internasjonale dataanalyseselskapet GlobalData.

Ralph Hollister, Travel & Tourism analytiker i GlobalData, sier at gjestene, post-covid-19, sannsynligvis vil legge like stor vekt på et hotells hygienestandard som på pris og beliggenhet. – Redselen for å bli smittet av viruset vil holde seg lenge etter at pandemien er over. På grunn av størrelsen på mange hoteller, vil de tiltrekke seg et stort antall mennesker på et relativt begrenset område. Gjestene vil være ekstremt opptatt av dette når hotellene åpner.

Ifølge GlobalDatas covid-19 forbrukerundersøkelse, svarer 85% av respondentene på verdensbasis at de er enten “ekstremt” eller “ganske” bekymret på grunn av utbruddet av covid-19.

– Hotellene må legge en plan for å dyprense gjesterom, møterom, lobby, restauranter, treningssentre og andre fellesområder. God hotellhygiene må bli innført overalt, for eksempel må det settes opp hånddesinfeksjonsstasjoner rundt omkring og overflater som berøres ofte må hele tiden desinfiseres.

Alt dette kan føre til problemer for multinasjonale hotellselskaper, som driver et stort antall hoteller på franchisekontrakter. Hvis support og trening av franchiseholdere ikke er oppdatert og konkret nok til at de får helt taket på de nye hygieneprotokollene og renholdstiltakene, kan det bli forskjellige standarder mellom hotellene, det vil være negativt for hotellselskapets image, sier Ralph Hollister.