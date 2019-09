HOTELLRAPPORTEN VIDEREFØRES

Den anerkjente bransjerapporten Norsk Hotellnæring, skal i år utgis av Wiederstrøm Hotel Consulting – etter 22 år i regi av Horwath Consulting.

– Det er jo litt artig at jeg igjen får befatning med rapporten jeg var med å jobbe på noen år på begynnelsen av 2000-tallet, sier Peter Wiederstrøm. I hele 22 år har Norsk Hotellnæring, kanskje bedre kjent som «Horwath-rapporten» eller bare «hotellrapporten», vært den dominerende fagrapporten i bransjen.

– Det håper jeg den fortsatt kan være, det er i alle fall vår ambisjon.

Bakgrunnen for at Norsk Hotellnæring for første gang skal utgis av Wiederstrøm Hotel Consulting, er at rapportens prosjektleder de siste fire årene, Tore Rodahl, har startet som seniorkonsulent hos Wiederstrøm.

– Og så er det i tillegg en stor fordel at vi allerede representerer Benchmarking Alliance i Norge, og følgelig har gode muligheter til å tilby fersk og mer detaljert hotellstatistikk enn tidligere. I år vil vi utgi rapporten i nært samarbeid med Benchmarking Alliance.

Fortsatt er det Tore Rodahl som leder arbeidet.

– Og selvsagt, i år som i mange år tidligere, Norsk Hotellnæring presenteres på DnBs hotellmarkedsdag i oktober. Et arrangement som har stor oppslutning i hotellbransjen og tilstøtende næringer. Årets utgave går av stabelen tirsdag 15. oktober på DnBs hovedkontor i Bjørvika.

– Vi ser frem til å presentere dagsferske tall og interessante analyser rundt hotellbransjens nøkkeltall, samt gi et innblikk i trender innen hotelldrift og –eiendom.

– Alle de norske hotellkjedene deltar blant annet gjennom at hotellene sender inn data og svar på spørsmål til oss. Dette gir oss en unik base med hotelldata, som vi kan bruke til å gi en status og å fremstille utviklingstrekk.

Også «frittstående» hoteller deltar.

– Vi er svært takknemlig for at bransjen stiller opp. Uten deres bidrag, hadde det blitt en svært tung oppgave for oss å gi ut rapporten. Og en stor takk også til trofaste DnB.