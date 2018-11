HØYTHENGENDE CORNELL-ÆRESPRIS TIL PETTER STORDALEN

Petter Anker Stordalen er utnevnt til Honorary Member i Cornell Hotel Society (CHS). CHS er alumni-organisasjonen for The School of Hotel Administration-Cornell SC Johnson College of Business, ved Cornell University, New York State.

CHS har over 60 foreninger rundt om i verden (også i Norge), med ca. 13.000 medlemmer. Cornell Hotel Society Chapter Norway har idag rundt 120 medlemmer, som har hatt studieopphold ved Cornell av ulik lengde.

Stordalen holdt første gang foredrag ved Cornell Hotel School høsten 2013, som en del av Dean’s Distinguished Lecture Series og ble igjen bedt om å holde foredrag høsten 2017.

Grunnen til at ordningen med æresmedlemmer ble etablert, er at eiere og ledere i næringen, som selv ikke har studert ved Cornell, bidrar stort ved å skape nye arbeidsplasser i hotell- og restaurantindustrien. Petter Stordalen kommer i godt selskap som Honorary Member, mange av hotellbransjens største navn, bl.a. Conrad Hilton og Bill Marriott, har fått denne utmerkelsen tidligere.

Nordic Choice Hotels har siden 2003 vært med som sponsor for programmet til Cornell Hotel Society Norway og HSMAI Norway, som i fellesskap kårer Årets Unge Hotelier og Årets Hotelier. Vinnerne får delta på et to ukers General Manager Program på Cornell Hotel School, med opphold på Statler Hotel, på universitetet.

Petter Stordalens datter, Emilie Stordalen, ble ferdig utdannet med BS degree fra Cornell Hotel School i 2015 og sønnen, Jakob Stordalen, er nå student ved skolen.

Bilde: Petter A.Stordalen mottar CHS Honorary Membership diploma fra styret i Cornell Hotel Society Chapter Norway. Bak fra venstre: Trond Bastiansen, Siri Tunold, Henrik Ståhl, Robert Holan og Leif Evensen.

Foto:HRR