HURTIGRUTEN HÅPER PÅ GRADVIS OPPSTART I JUNI

I OPPLAG: MS Midnatsol (fra venstre), MS Fram og MS Fridtjof Nansen ved kai i Bergen. Foto: Vidar Trellevik/VPB Media/Hurtigruten

Full stans av reisende og strenge corona-restriksjoner, gjør at Hurtigruten må forlenge driftsstansen til midten av juni. – Vi håper å se skipene våre seile igjen i sommer. Men vi trenger flere avklaringer, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede smittetilfeller på noen av selskapets skip, men coronakrisen tvinger dem til å redusere virksomheten til et minimum. Reiselivsgiganten har lagt 14 av 16 skip til kai og permittert nesten 3000 ansatte.

– Vi håper på en gradvis opptrapping fra midten av juni. Men for at det skal være mulig, må vi ha finansielle avklaringer på plass, sier Skjeldam.

Overfor regjeringen har Hurtigruten pekt på to konkrete tiltak:

En kortsiktig løsning, der staten midlertidig kjøper mer kapasitet og kompenserer for bortfallet av billettinntekter, slik regjeringen har gjort for tog og fly.

En langsiktig løsning, der Hurtigruten får tilgang til likviditetslån gjennom Statens obligasjonsfond, eller en låneordning gjennom GIEK.

– Starter vi med seilinger i juni, vil det være ren underskuddsvirksomhet i en overgangsperiode. Derfor har vi bedt Samferdselsdepartementet om å øke det statlige kjøpet og kompensere for bortfallet av billettinntekter, slik de har gjort for togselskaper og flyselskaper, sier Skjeldam.

– Vi er glade for at mange politikere nå har sagt at solide selskaper som Hurtigruten, som gjorde det bra før coronakrisen men nå står uten inntekter, må få tilgang på låneordninger som sikrer likviditeten. Dette er avgjørende for å sikre den videre driften.

Selv om vi tar opp seilingene i juni, er vi på ingen måte ute av krisen. Vi er avhengige av at det raskt kommer på plass både kortsiktige og langsiktige løsninger for den finansielle situasjonen. Når de er på plass, kan vi gradvis ta opp seilingene, få våre ansatte tilbake på jobb, og bidra til økt aktivitet i det lokale næringslivet langs hele kysten, sier Daniel Skjeldam.

* I rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes blir 9 av 11 skip ute av drift til minst 15 juni.

* Fra midten av juni håper Hurtigruten å gradvis trappe opp virksomheten i rutetrafikken. Første planlagte ordinære avgang blir MS Finnmarken fra Bergen 16. juni.

* Frem til 15. juni fortsetter Hurtigruten etter avtale med Samferdselsdepartementet lokaltrafikk med to skip i enspesialtilpasset rutemellom Bodø og Kirkenes, for å ivareta viktig gods- og persontrafikk mellom havner i Nord-Norge.

* Hurtigrutens ekspedisjonscruisevirksomhet er midlertidig stoppet. Det rammer ekspedisjonscruise både i og utenfor norsk farvann, blant annet langs norskekysten og på Svalbard. Blant annet er Alaska-sesongen med hybriddrevne MS Roald Amundsen kansellert. Det samme er skipets planlagte seiling gjennom Nordvestpassasjen

* Hurtigrutens landbaserte virksomhet på Svalbard står også stille. Hoteller, restauranter og opplevelser er stengt, og de fleste ansatte i datterselskapet Hurtigruten Svalbard er permittert. Hurtigruten jobber med lokale og nasjonale myndigheter for åpne for turistvirksomhet på Svalbard denne sommeren.