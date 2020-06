HURTIGRUTEN SATSER STORT NESTE ÅR – FASTE AVGANGER FRA HAMBURG OG DOVER

Foto: Karsten Bidstrup/Hurtigruten

Fra 2021 setter Hurtigruten inn tre skip på ekspedisjonscruise-seilinger langs norskekysten. Det betyr flere helårsturister, flere norske arbeidsplasser – og en storsatsing på mer miljøvennlig biodiesel.

– Nå er de siste detaljene endelig på plass. Med de nye ekspedisjonscruise-seilingene vil du oppleve norskekysten slik du aldri før har gjort det, hverken med Hurtigruten eller andre, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Stavanger, Træna, Reine, Fjærland og Værlandet er blant stedene som fra 2021 får jevnlige besøk av Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS ”Otto Sverdrup”, MS ”Maud” og MS ”Trollfjord”. Skipene skal seile langs norskekysten, med helårlige avganger fra Hamburg, Dover og Bergen. MS ”Trollfjord” skal seile ut fra Bergen året rundt på 11-dagers ekspedisjonscruise langs norskekysten til Honningsvåg og tilbake. MS ”Otto Sverdrup” (tidligere MS ”Finnmarken”) skal seile ut fra Hamburg året rundt på 14-dagers ekspedisjonscruise til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake.

MS ”Maud” (tidligere MS ”Midnatsol”) skal seile ut fra Dover året rundt på 14-dagers ekspedisjonscruise langs norskekysten til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake.

– Vi har over tid sett en klar trend der flere ønsker reiser som starter nærmere hjemmet, uten unødvendige flyreiser. Dette har blitt ytterligere forsterket av coronapandemien. De nye seilingene våre er et perfekt alternativ for de som vil oppleve Norge uten å fly, sier Skjeldam.

Den nye norske ekspedisjonscruise-satsingen skal seile i tillegg til den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og betyr at Hurtigruten fra 2021 kommer til å seile til flere steder langs norskekysten enn noen gang tidligere:

Som resten av Hurtigrutens flåte skal de tre ekspedisjonscruiseskipene seile under norsk flagg. Det betyr at Hurtigruten, som er en av Norges største maritime arbeidsgivere, skal ansette mellom 250 og 300 nye norske sjøfolk før oppstarten i januar 2021.

En undersøkelse fra analysebyrået Menon viser at Hurtigrutens aktivitet skaper flere tusen arbeidsplasser og verdier for over 2,5 milliarder kroner langs hele norskekysten årlig.

– Fra 2021 vil vi øke reiselivsaktiviteten ytterligere. Ekspedisjonsskipene går til færre destinasjoner, der vi kan ligge lenger på hvert sted og skape enda bedre opplevelser, mer aktivitet og større verdier sammen med lokalsamfunnene. For oss er det viktig å bygge opp Norge som et helårsreisemål, og bidra til å skape trygge lokale arbeidsplasser året rundt, sier Skjeldam.

Som resten av reiselivsnæringen er Hurtigruten hardt rammet av coronakrisen og de internasjonale reiserestriksjonene.

– Vi kan ikke sitte stille og vente på at dette skal løse seg selv. Ved å tilby reiser direkte til Norge fra Tyskland og Storbritannia, tilpasser vi oss nye reisemønstre og får flere utenlandske turister til Norge, samtidig som vi skaper nye norske arbeidsplasser. Dette er veien ut av coronakrisen. Ikke bare for oss, men også for samarbeidspartnere langs hele kysten, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.