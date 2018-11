INVESTERINGSVILLIG, NORD-ITALIENSK VINPRODUSENT, MED STOR PORTEFØLJE

Gruppo Mezzacorona er en av Italias mest spennende og moderne vinprodusenter, det er kanskje litt overraskende, siden de i utgangspunktet er et kooperativ. De har investert stort i Nord-Italia, og bygger seg nå også opp på Sicilia.

Mezzacorona ligger i Trentino, nord i Italia. Det moderne produksjonsanlegget ligger i en dal omgitt av høye fjell på tre kanter. Rundt produksjonsanlegger er det vinranker i alle retninger.

Dette var et av de første vinkooperativene som ble organisert i Italia, allerede i 1904. Mezzocorona er et såkalt 1.grad kooperativ. De kjøper alle druene 1600 vinbønder greier å levere. Idag har de et forholdsvis nytt og flott produksjonsanlegg til over EUR 120 millioner (NOK 1,15 milliarder) og regnes som et av de beste kooperativene i Italia. Bøndene får betalt for druene på høsten og om våren, endel av dem er også aksjonærer i salgs- og investeringsselskapet Nosio, og får da i tillegg andel av overskuddet der.

Alle vingårdene under Mezzacorona er dyrket ved hjelpe av det som kalles «Integrated Farm Management», som vil si at de har stor respekt for den naturlige måten å dyrke vin på, samtidig som de produserer kvalitetsdruer.

Mezzacorona er også den produsenten som har hatt den største investeringen i italiensk vinindustri gjennom tidene, mest i Trentino, men også på Sicilia, der de har investert i to vinproduksjonanlegg.

Mezzacorona S.c.a er morselskapet i gruppen. De 1600 vinbøndene som eier selskapet dyrker 2800 hektar vinmarker i Trentino, der dyrker de, i første rekke, hvitvinsdruer, men også endel røde varianter. Mezzacorona S.c.a er ledende når det gjelder produksjon av fem druetyper: Pinot Grigio, Chardonnay og Gewürztraminer av de hvite, pluss de røde Rotaliano og Lagrein.

– Vi benytter den mest moderne teknologien for å garantere kvaliteten i alle ledd av produksjonen og legger stor vekt på å respektere miljøet og landskapet. Vi tar også ibruk de mest innovative teknikker for å sikre bærekraftig og sunn produksjon, sier eksportdirektør Matteo Apollonio.

Mezzacoronas nye representant i Norge, Robert Prizelius AS, tar foreløpig inn noen få av det store sortimentet, bl.a. en internasjonal bestselger, Mezzacorona Pinot Grigio – Trentino DOC (V-pris NOK 119,90/398,90 BiB), 100% Pinot Grigio. En delikat og tørr vin med en litt bitter ettersmak. Fin som aperitiff, eller til kalde kjøttretter, salater, etc.

Merlot Mezzacorona (V-pris NOK 134,90), 100% Merlot. Tørr og kompleks, myke tanniner.

Mezzacorona Castel Firmian Chadonnay (NOK 159,90), 100% Chardonnay. Tørr og elegant med fruktig avslutning.

Rotari Rosé Brut (V-pris NOK 159,90). De musserende Rotari vinene er elegante, moderne og friske viner, som produseres vegg i vegg med Mezzacorona.

Musserende viner fra Trentino er friske, syrlige og velsmakende. Selv om vinmarkene her ligger mye lengre syd enn Champagne, ligger de høyere over havet, fra 250 til 800 moh. Det utligner klimaet og gjør det mer likt det vi finner lengre mot nord, f.eks.i Champagne.

