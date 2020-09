JULEAQUAVIT-LANSERING MED ALTERNATIV JULEMENY

Den unge stjernekokken Runa Kvendseth, bruker gjerne akevitt i matlagingen. Her med kokketalentet Celine Ekholt.

Nøyaktig tre måneder før julaften var det nok en gang duket for årets juleakevittlansering, hvor 2020-versjonen av Gilde Juleaquavit ble presentert. I skjønn forening med de edle dråpene ble en eksklusiv middag tilberedt av stjernekokken Runa Kvendseth, som ikke er fremmed for å bruke akevitt både i og til maten, hun fikk hjelp av kokketalentet Celine Ekholt.

I over tre tiår har Gilde Juleaquavit vært en fast følgesvenn rundt middagsbordet. Årets utgave er den 33. i rekken, og inneholder som alltid edle dråper fra de foregående årgangene, helt tilbake til 1988.

– Sammenlignet med 2019 har årets utgave den samme kjente og kjære familielikheten som tidligere årganger. Men, hver juleakevitt er likevel unik og i år har den fått et tydeligere fatpreg enn fjorårets, forteller produktutvikler i Arcus, Ingrid E. Skistad. Årets har også en søtlig inngang, et elegant fatpreg med smak av varm eik, vanilje og smørkaramell, og et avrundet krydderbilde og noe hetvin og tørket frukt, sier Skistad, og legger til at i år som i fjor passer den ypperlig til julematen.

Runa Kvendseth (23) har tross sin unge alder allerede gjort seg bemerket som et kokketalent. Kvendseth er opprinnelig fra Oslo, men bor fortiden i Stavanger og jobber for Re-naa, som nylig fikk to stjerner i Michelin guiden. Kvendseth har tidligere jobbet på Statholdergaarden og i Speilsalen på Britannia i Trondheim, som begge har en stjerne i guiden. Kvendseth har også tatt bronse i VM med Kokkelandslaget junior, og konkurrert i NM i Kokkekunst 2017 med sølv som resultat. Hun var senest med som commis i Årets kokk 2019.

En annerledes julemeny

Under lansering av Gilde Juleaquavit 2020 serverte Kvendseth en treretters julemeny litt utenom det vanlige.

– Da jeg satte denne menyen, ville jeg ha en litt annerledes julemeny. Hjemme har jeg vokst opp med pinnekjøtt, siden min mor er fra Vestlandet. De siste årene har jeg jobbet mye i juletiden, noe som resulterer i at man er ganske mett på julemat når man endelig sitter til bords på julaften. Jeg syns derfor det er spennende å bruke råvarer som man kanskje ikke helt forbinder med jul, men som smaker godt til jul. Jeg synes det er interessant å komplementere smakene vi forbinder med julen, sammen med andre råvarer som ikke er så typisk jul. Det gir også større spillerom for å sette ulike typer drikke – akevitter til, forteller Kvendseth og legger til at hun ikke er fremmed for å bruke litt akevitt i maten heller.

– Akevitt er en del av vår tradisjon. Det er et kvalitetsbrennevin jeg før kun forbandt med høytider, men som jeg nå forbinder som et helårsprodukt, da det har blitt veldig populært å lage ulike drinker på akevitt, noe jeg synes er spennende. Jeg synes også det er interessant å bruke akevitt i matlagning, da det gir en nordisk stil og så kan man pare akevitt med mange ulike råvarer, uten at det nødvendigvis smaker typisk jul for nordmenn.