JULEMAT SMAKER GODT – OGSÅ MED ALKOHOLFRITT ØL

Tradisjonelle juleretter som ribbe, lutefisk og kalkun byr på rike og sammensatte smaker. De fortjener alle noe godt i glasset som kan matche det som serveres. En fersk undersøkelse fra analysebyrået YouGov viser mange nordmenn over 18 er på rundt seks julemåltider i løpet av desember, og at nesten hver femte 18–29-åring mener de drikker for mye, eller altfor mye, alkohol i løpet av samme måned. Samtidig sier tre av fire at de foretrekker et alkoholfritt alternativ til julematen. Men det behøver ikke å bety at matopplevelsen til folk blir mindre spennende, ifølge Hans Ingi Tryggvason.

Tryggvason er ølekspert og daglig leder på Ringnes Brygghus, han mener alle fortjener å oppleve riktig øl til riktig julerett – også når de ikke ønsker alkohol. Dagens store og voksende utvalg av alkoholfrie ølvarianter, betyr at det er fullt mulig å matche riktig alkoholfri drikke til alle typer julemat, mener Tryggvason. De siste årene har stadig flere bryggerier virkelig begynt å ta alkoholfritt øl på alvor, og tilbyr nå varianter med smaksprofiler som passer perfekt til julematen – som etter Tryggvasons mening fortjener mye mer enn et glass vann eller juice som følge.

Når du skal kombinere øl og mat, handler det først og fremst om å skape balanse mellom de to. Drikken skal både kunne forsterke og kontrastere smaken, tilføre noe ekstra og også rense ganen når maten er kraftig og fet. Her er Hans Ingi Tryggvasons tips til ulike øl uten alkohol til årets julemiddag:

Juletallerken: Skal du servere tradisjonell juletallerken med ribbe, julepølse og medisterkaker, er det viktig å finne et øl med skikkelig bitterhet som kan være med på å rense ganen. Den jobben klarer både Munkholm Fatøl og Brooklyn Special Effects fra Brooklyn Brewery i New York – et av de nyeste alkoholfrie ølene på markedet i år. Her får du også mye god aroma i tillegg til bitterheten.

Kalkun: Kalkunen behøver et fruktig øl som hveteølet Kronenbourg Blanc. Munkholms nyeste, Fruktig IPA, er også et godt valg her, spesielt med tanke på den fruktige Waldorfsalaten som mange serverer ved siden av.

Lutefisk: Den urnorske lutefisken er i seg selv ganske mager og mild på smak. Du kan gjerne gå for en frisk og mild øl som Carlsberg Non Alcoholic. Hvis du er ekstra glad i tradisjonelt tilbehør som ribbefett, brunost og bacon, kan du gå ett hakk opp på skalaen og finne mer fyldighet og balansert bitterhet i en Munkholm Bayer.

Pinnekjøtt: Etter ribbe er pinnekjøtt det de fleste av oss velger på julaften. Her er det mye salt, og det du drikker bør by på en del sødme for å balansere dette. Velg et øl med mye maltsmak, for eksempel Munkholm Juleøl. Med på kjøpet får du også en aroma av vørterkake og nybakt brød.

Torsk/kveite: Hvite fisker som torsk og kveite er milde på smak, men her kan det også lønne seg å tenke på tilbehøret når du velger øl. Selve fisken kan gjøre seg godt sammen med et øl med god sødme og fruktighet, som Munkholm Weiss. For å matche helheten i retten kan du gå for det litt mer fyldige og bitre i både Munkholm Fatøl og Munkholm Bayer.

