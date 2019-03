KÅRET TIL REISEBRANSJENS BESTE PÅ INNOVASJON

I verdens første kundebaserte rangering av innovative selskaper, blir Nordic Choice Hotels kåret til reiselivsbransjens beste på innovasjon.

Det er Norges Handelshøyskole som står bak kåringen, som er delt inn i de to kategoriene “Norsk Innovasjonsindeks” (NII) og “Sosial Innovasjonsindeks” (SII). Sistnevnte er en rangering av norske bedrifter basert på opplevd samfunnsbidrag gjennom innovasjon, og viser hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og miljøet. Her rangeres Nordic Choice Hotels som nummer fire på listen over norske selskaper og er dermed best i bransjen.

– At gjestene våre opplever oss som en ansvarlig aktør, som bidrar til innovative samfunns- og miljøendringer, er en viktig bekreftelse på det arbeidet som gjøres på våre 194 hoteller i Norden, sier administrerende direktør i Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth (bildet).

I rangeringen av norske bedrifter basert på opplevd innovasjonsevne, kapret selskapet en tiendeplass som er den høyeste plasseringen av hotellselskapene i Norge. Norsk Innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som innovative, og en høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en markedsdriver og game changer.

– For oss er teknologisk innovasjon og digitalisering viktige satsingsområder for hele selskapet. Målet er å skape nye tjenester som revolusjonerer hotellopplevelsen, og vi har allerede rullet ut funksjoner som har gjort nettopp det. Nordic Choice var det første hotellselskapet i verden som lanserte funksjonen med å bruke mobilen som nøkkel. I dag kan gjestene bruke Nordic Choice Hotels sin egen app til å sjekke inn, aktivere heisen, åpne hotelldøren og betale for oppholdet, sier Torgeir Silseth.

Med over 275.000 nedlastinger har Nordic Choice Hotels’ app blitt svært populær blant selskapets gjester. Ved årsskiftet lanserte selskapet en ny app-funksjon, som tillater gjester å velge sitt hotellrom. Funksjonen gir gjestene mulighet til selv å velge nøyaktig hvilket hotellrom de ønsker å bo på under oppholdet. I starten har tjenesten vært tilgjengelig på Clarion Hotel Sign i Stockholm for Gull- og Platinum-medlemmer, men kommer til å rulles ut på flere hotell og til flere medlemmer i løpet av 2019.