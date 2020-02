KLART FOR BREXIT

Fredag 31.januar ved midnatt forlater UK formelt EU, etter 47 års medlemskap. Det er gått tre og et halvt år siden et flertall av britene stemte for Brexit og mange har gjort sitt ytterste for å forhindre at Brexit skulle skje. Men etter valget i desember, der statsminister Boris Johnson fikk et sterkt tillitsvotum fra velgerne, var det klart at det ikke ble flere utsettelser, Brexit skulle gjennomføres. Det er et av EUs største og viktigste land som nå sier takk for seg, Storbritannias BNP tilsvarer 19 av de minste av de nå 27 EU-landene.

Brexit day blir markert mange steder i landet, bl.a. med et stort party utenfor Parlamentet, der det skal være nedtelling til klokken 23 britisk tid (midnatt Brussel-tid).



De britiske turistmyndigheter, VisitBritain, opplyser at det ikke blir noen forandringer for reisende til UK i 2020.

Utenlandske statsborgere kan fortsatt reise til UK på deres pass og nasjonale ID-kort.

Det er ikke nødvendig med visum for ferier eller kortere opphold.

Flyruter, ferger og tog vil fortsette å operere som normalt.

Kjæledyreiere kan fortsatt bruke EUs pass for hunder og katter, etc.

Utlendinger kan fortsatt kjøre bil i UK på deres nasjonale førerkort.

– Vi ønsker å forsikre våre skandinaviske reisebransjepartnere om at det ikke blir noen forandringer i reiser til UK i 2020 og at dere kan fortsette å selge reiser som før, heter det fra VisitBritain.

VisitBritain skal sette igang en stor europeisk kampanje til våren, for å promotere Storbritannia som destinasjon.

Den store puboperatøren, J D Wetherspoon, med 870 puber over hele landet, feirer Brexit med å redusere prisen på forskjellige drikkevarer fra 31.januar til 29.februar.

Deres ‘Let’s stay friends’-kampanje gir kundene rundt 60p rabatt på drikkevarer fra noen EU-land. For eksempel koster en flaske tysk Beck’s-øl nå £1.49 (NOK 18,-), en flaske italiensk Peroni-øl koster £1.99 (NOK 24,-). Fransk Grey Goose Vodka med mixer koster £2.99 (NOK 36,-).

– Mange av våre kunder vil gjerne feire Brexit, samtidig vil vi fortsatt være venner med våre europeiske naboer, derfor tilbyr vi forskjellige drikkevarer til ekstra gode priser, sier Wetherspoon-sjefen, Tim Martin, han er kjent som en ivrig Brexit-tilhenger.