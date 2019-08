KLART FOR KÅRING AV NORGES BESTE KOKKER

Nå er det igjen klart for kåring av ”Årets Kokk”, vinneren blir Norges kandidat til Bocuse d’Or Europe i Tallin i 2020 og Bocuse d’Or i Lyon i 2021. Nytt i år er at Stiftelsen Årets Kokk (tidligere Bocuse d’Or Norge) også arrangerer rekrutteringskonkurransen ”Årets unge kokk”. Finalen for begge foregår i Mathallen i Oslo, 24.september. Der blir det konkurranser fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. I tillegg til ”Årets Kokk” og ”Årets unge kokk”, skal det deles ut sølv og bronse i begge klasser. ”Beste commis” skal kåres, også ”Beste Ganefryd 2019”, ”Beste geografiske identitet” og ”Jernias Matsvinnpris”.

Årets kokk 2018: Kandidater og team

Team Dalelv. Kandidat: Øyvind Bøe Dalelv (29). Kjøkkensjef på Michaels i Oslo.

Commis: Tobias Gabrielsen (19). Kokk på Statholdergaarden.

Coach: Håkon Solbakk (29). Kjøkkensjef på Nordøst i Oslo.

Team CAP. Kandidat: Christian André Pettersen (30). Fisketorget i Stavanger. Commis: Even Strandbråten Sørum (20). Kokk på Fagn i Trondheim.

Coach: Rasmus Johansen Skoglund (29). Konseptansvarlig på Jag Concepts, Bodø.

Team Werkland. Kandidat: Håvard Werkland (25). Souschef Speilsalen i Trondheim. Commis: Runa Ailin Kvendseth (22). Kokk på Speilsalen i Trondheim.

Coach: Thomas Johansen Borgan (38). Eier av Kraft Bodega i Trondheim.

Team MDK. Kandidat: Marius Dragsten Kjelsrud (26). Chef de Partie på Spiseriet Stavanger Konserthus.

Commis: Ingrid Løland (20). Kokk på Spiseriet Stavanger Konserthus.

Coach: Siurdur Rangarsson (35). Daglig leder på Spiseriet Stavanger Konserthus.

Team Bendi. Kandidat: Filip August Bendi (31). Kreativ utvikler på Thon Hotel Bristol, Oslo.

Commis: Eline Sofie Sunde (21). Kokk på Thon Hotel Bristol.

Coach: Sebastian Myhre (34). Kjøkkensjef ved Stallen og Fyr Bistronomi i Oslo.

Retter i Årets kokk 2019

Tema: Vaktel, vaktelegg og rotgrønnsaker (tallerkenrett)

Tema: Arktisk sei med løk og grønnkål (fatrett)

Årets unge kokk 2019: Kandidater og team

Team Vartdal. Kandidat: Aleksander Løkkeberg Vartdal (24). Kjøkkensjef Happolati, Oslo.

Commis: Sebastian Skauen Johnsen (19). Lærling Rest, Oslo.

Coach: Stian Gregersen (27). Kjøkkensjef Stock, Oslo.

Team Liliana. Kandidat: Liliana Haaland (23). Selvstendig kokk.

Commis: Aleksandra Dawidowicz (20). Lærling Scandic Maritim, Haugesund. Commis: Bjørn Hettervik (56). Kjøkkensjef Datteren Te Lothe, Haugesund.

Team R.H.Norway. Kandidat: Runar Helgeland (23). Souschef NB Sørensen, Stavanger.

Commis: Sebastian Undheim (19). Lærling Bevaremegvel, Stavanger.

Coach: Tony Martin (32). Kjøkkensjef NB Sørensen, Stavanger.

Team Aron. Kandidat: Aron Espeland (23). Kokk Vaaghals, Oslo.

Commis: Andreas Fjellheim (19). Lærling Vaaghals, Oslo.

Coach: Pål Suarez (30). Chef/eier Brasserie France, Oslo.

Team Ekholt. Kandidat: Celine Elisabeth Ekholt (20). Chef de partie Kontrast, Oslo. Commis: Na Tran (19). Lærling Arakataka, Oslo.

Coach: Mikael Svennson (36). Kjøkkensjef Kontrast, Oslo.

Retter Årets unge kokk 2019

Tema: Jordskokk, vaktelegg og rotgrønnsaker (tallerkenrett)

Tema: Norsk Sjømatfest – fisk, skalldyr og tang (tallerkenrett)

Bilde: Her er årets kandidater og commiser til ”Årets kokk” under presentasjonen på Hotel Bristol i Oslo.

Foto: Wenche S. Nybo/Kulturdepartementet