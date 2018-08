KOMMERSIELL OVERNATTINGSREKORD I JUNI

I juni var det samlet sett 4,2 millioner overnattinger hos kommersielle overnattingsaktører i Norge. Dette er det høyeste junitallet som er registrert, og 4,3 prosent mer enn i juni i fjor, ifølge SSB. Oppgangen for hotellene var på 3,6 prosent.

I løpet av juni var det 2,6 millioner overnattinger ved hotellene, og ferie- og fritidsreisende utgjorde 1,5 millioner av disse. Dette er det høyeste tallet på hotellovernattinger som er målt i overnattingsstatistikken i den første sommermåneden. Tallet på hotellovernattinger av norske gjester gikk opp med 8 prosent, mens tallet på de utenlandske overnattingene derimot gikk ned med 3,6 prosent fra juni 2017 til juni 2018.

Losjiomsetningen for hotellene økte med 5,8 prosent, samtidig var gjennomsnittsprisen per rom 1,3 prosent høyere i juni i år enn i samme måned i fjor.

– Veksten er gledelig, og spesielt gledelig er det at så mange nordmenn har feriert i eget land. Det skyldes det fine været, men også at veldig mange har gjenoppdaget sitt eget land. Dette kan også bety at det er potensial neste år, uavhengig av vær, til å få flere til å ville prøve norgesopplevelser, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– For en god del av reiselivet vil juni, juli og august være de tre månedene som betaler for alle månedene med minus, slik at vi må være varsomme med å trekke helårskonklusjoner. I Europa er det sommerferie i både juli, august og september, så vi må vente til vi ser disse tallene før vi trekker en konklusjon for sommeren, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Juniovernattinger – fylkesvis utvikling fra i fjor

Oslo + 15 %

Vestfold + 15 %

Hedmark + 13 %

Oppland + 11 %

Møre og Romsdal + 9 %

Akershus + 8 %

Hordaland + 6 %

Aust-Agder: 6 %

Svalbard: + 5 %

Telemark: + 2 %

Troms: + 1 %

Trøndelag: + 0,5 %

Østfold: – 1 %

Vest-Agder: – 2 %

Sogn og Fjordane: – 2 %

Nordland: – 2 %

Rogaland: – 5 %

Finnmark: – 5 %

Buskerud: – 6 %

Kilde: SSB

Bilde: Hotel Alexandra, Loen