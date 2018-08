KONKURRANSERETTSPESIALIST MENER OTA’ENES KRAV OM PRISPARITET HEMMER KONKURRANSEN OG KAN FORBYS

I en rekke europeiske land, deriblant Sverige, kan ikke lenger Booking.com og andre OTA’er, nekte hotellene å ha laveste pris på egne nettsider. Det er hjemmel for lignende forbud i Norge, konkluderer professor.

NHO Reiseliv har lenge argumentert for et forbud mot såkalte prisparitetsklausuler. Det går ut på at OTA-er (Online travel agents) som Booking.com nekter hotellene å tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på bookingplattformen.

I påvente av tiltak fra Konkurransetilsynet har NHO Reiseliv tatt initiativ til å få laget en juridisk betenkning om prisparitetsklausuler.

Betenkningen fra konkurranserettsspesialist og professor Erling Hjelmeng ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO) konkluderer med at prisparitetsavtaler hemmer konkurransen og at det er hjemmel i konkurranseloven for å forby avtaler eller adferd som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

Betenkningen inneholder et forslag til lovtekst som Hjelmeng mener kan utformes under konkurranselovens § 14

«Enhver avtale eller adferd som forplikter eller er egnet til å påvirke hotellers og andre overnattingssteders frihet til selv å sette priser eller andre vilkår i egne salgskanaler eller overfor foretak som formidler overnattingstjenester, er forbudt. Det samme gjelder avtaler eller adferd som forplikter eller er egnet til å påvirke hoteller og andre overnattingssteders frihet til selv å tilby ledig kapasitet. Avtaleklausuler som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen rettsvirkning».

Les den juridiske betenkningen i sin helhet her (PDF)

Forbys i Sverige

Land som Østerrike, Sveits, Belgia, Frankrike, Italia og Tyskland har allerede forbudt praksisen med prisparitet. 20. juli bestemte den svenske Patent- og markedsdomstolen at avtaler med prisparitet skal forbys også i Sverige.

– Vi har i lang tid ment at disse prisparitetskravene strider mot norsk konkurranselov, men så langt har vi blitt møtt med en «vente og se»-holdning. Nå som Sverige og en rekke andre europeiske land har innført forbud, ser vi virkelig ikke noen grunn til å vente lenger, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Senest rett før sommeren hadde NHO Reiseliv et møte med Nærings- og fiskeridepartementet om saken.

– Vi forventer at de snarest ser på denne saken. Et forbud vil bety at hotellene fritt kan sette pris og betingelser, som uten tvil vil gagne forbrukerne. Dette handler også om å dempe den enorme makten disse nettreisegigantene har fått. Særlig for mindre, frittstående hoteller, vil det bety mye med et forbud, sier Krohn Devold.

Statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til Dagens Næringsliv at dommen i Sverige er «interessant».

– Nå skal jeg på ingen måte forskuttere hva vi mener om dette, men vi vil vurdere dommen og innspillene vi har fått fra NHO Reiseliv de kommende månedene, sier Thue.