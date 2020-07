MANGE GJESTER RENGJØR HOTELLROMMET SELV

Det amerikanske TV-forbrukermagasinet Inside Edition kunne nylig avsløre at flere kjente hoteller i New York ikke rengjorde rommene mellom gjester, til tross for meget strenge retningslinjer for renhold etter at pandemien brøt ut. Dette førte til at End of Tenancy Cleaning Company, spurte 1894 briter om deres erfaringer med hotellrenhold.

Forbausende mange, 42%, svarte at de selv gjorde rent på rommet når de sjekket inn, 46% svarte at de brukte minst en halv time på dette.

– Nå, mer enn noengang tidligere, vil hotellgjestene sjekke kommentarer fra andre gjester og hotellenes prosedyrer på rengjøring, for å sikre at hotellene kan levere toppnivå på renhold og hygiene, slik at de får et trygt opphold. Hvis hotellene ikke følger opp, vil de merke det på omsetningen, og hvis noen får dårlig rykte når det gjelder renhold, er det svært vanskelig å rette det opp, sier adm. dir. Ivan Ivanov i End of Tenancy Cleaning Company.

Hotellgjestene regner følgende som de ”skitneste” på et hotellrom

Sengetøy 92%

Glass 88%

Fjernkontroll 87%

Lysbrytere 84%

Telefoner 71%

Stoler/sofaer med trekk 63%

Pynteputer 55%

Vinduer og vinduskarmer 45%

Gardiner 22%

Tepper 19%

Når de sjekker inn, svarte de britiske hotellgjestene at de spesielt sjekker om følgende er rene:

Sengetøy 87%

Glass 72%

Fjernkontroll 65%

Telefoner 57%

Lysbrytere 49%