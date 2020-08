MANGE LAND REDUSERER MVA PÅ BÅDE OVERNATTING OG SERVERING, FOR Å REDDE ARBEIDSPLASSER OG BEDRIFTER

De fleste land har redusert merverdiavgiften på bl.a. hotellovernattinger og servering, for å hindre at mange millioner arbeidsplasser forsvinner og et stor antall bedrifter går konkurs, på grunn av svikt i etterspørselen, som følge av covid-19.

Den europeiske hospitalityorganisasjonen Hotrec, sier at seks millioner jobber er i fare innen europeisk reiselivsbransje. – Reduksjoner i MVA vil være avgjørende for at restauranter, hoteller, barer og kaféer nå skal kunne overleve, sier Jacques Lovell, direktør for samfunnskontakt i Hotrec. – Reduksjoner i merverdiavgiften kan ofte være forskjellen mellom break-even og en mulig konkurs, sier Lovell.

Norge har redusert MVA på hotellovernattinger fra 12 til 6%, i første omgang frem til 31.oktober. Her er de viktigste MVA-reduksjonene i en del europeiske land:

Belgia: Overnatting og servering fra 12% til 6%. Gjelder fra 8.juni til 31.desember 2020.

Bulgaria: Overnatting og servering fra 21% til 10%. Fra 1.juli til 31.desember 2020.

Hellas: Overnatting og servering fra 9% til 5%. Fra 1.juli til 31.oktober 2020.

Kypros: Overnatting og servering fra 9% til 5%. Fra 1.juli 2020 til 10.januar 2021.

Litauen: Overnatting og servering fra 21% til 9%. Til 31.desember 2020.

Tsjekkia: Overnatting fra 15% til 10%. Fra 1.juli til 31.desember 2020.

Tyrkia: Overnatting fra 18% til 1%. Fra 1.april til 30.november 2020.

Tyskland: Overnatting og servering fra 7% til 5%.

UK: Overnatting og servering fra 20% til 5%. Fra 15.juli til 12.januar 2021.

Østerrike: Overnatting fra 10% til 5%. Fra 1. juli til 31.desember 2020.

Sverige har fra før 12% MVA på både overnatting og servering. Italia, Spania og Frankrike har 10% MVA på både overnatting og servering.