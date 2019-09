MATNASJONEN NORGE I FOKUS PÅ SMAK 2020

Det blir en storslått åpningskonferanse på SMAK 2020. Når hele bransjen endelig samles igjen skal «Matnasjonen Norge» settes kraftig på dagsorden.

Det er første gangen SMAK inviterer til en stor åpningskonferanse, derfor er listen lagt høyt. Målet er å samle «alle» og sparke igang debatten som skal løfte bransjen inn i det neste tiåret.

Konferansier Siri-Lill Mannes, med bakgrunn fra TV2-nyhetene, skal lose oss gjennom et innholdsrikt program under vignetten: «Sammen bygger vi Matnasjonen Norge», og hun får et sterkt lag av gjester med seg på scenen.

Regjeringens visjon for Matnasjonen Norge er ambisiøs:

«I 2030 er mat en kilde til måltidsglede og stolthet i befolkningen. Norge er internasjonalt kjent for sin spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse.»

Hvordan kan vi sammen få til dette? På åpningskonferansen samles bransje, opinionsdannere, politikere og myndigheter for å bli mer konkrete.

Landbruksministeren har takket ja til å delta. Fra før har fiskeri- og sjømatministeren lovet å komme. Landbruksminister Olaug Bollestad vil dermed representere «land», mens fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik representerer det våte element.

I tillegg inviteres en rekke toneangivende aktører fra bransjen, myndigheter og andre sentrale miljøer, som brenner for å bygge Norge som matnasjon.

Største og viktigste møteplass

SMAK 2020 samler alle aktører i Norge som deler lidenskapen for mat- og drikkefaget. For tre år siden, på SMAK 2017, kom det totalt 29.500 fagbesøkende over fire dager, for å se og møte tett på 400 utstillere. Dette gjør arrangementet til den største og mest attraktive møteplassen for alle som jobber med mat og drikke.

Åpningskonferansen har som mål å løfte blikket til alle som lever av og brenner for den norske mat- og drikke-næringen. Her utfordrer vi både det politiske Norge og næringen til å sette kursen for det neste tiåret: Hva kreves det av næringen – og hva må politikerne bidra med for å bygge og løfte Norge som matnasjon? Dette blir et gjennomgangstema under åpningskonferansen til SMAK 2020 den 3. mars 2020.

Foto: SMAK/Ihne Pedersen