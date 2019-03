MEGLINGSFRIST TIL MIDNATT SØNDAG, FOR Å UNNGÅ STREIK

LO, YS og NHO ble ikke enige i forhandlingene tidligere denne måneden og i helgen må partene møte hos Riksmekleren for megling i tariffoppgjøret for 2019. Fristen er satt til midnatt søndag 31. mars. LO og YS har varslet at 23.000 arbeidstagere blir tatt ut i streik fra mandag, hvis partene ikke blir enige. Bedrifter innenfor bygg, industri og hotell og restaurant blir særlig rammet ved en eventuell streik. Innenfor Riksavtalen (hotell, restaurant og catering) er de største hotellene i Oslo, Bergen og Trondheim omfattet.

919 arbeidstagere i 30 av NHO Reiselivs medlemsbedrifter er omfattet av plassfratredelsen. De ansatte er organisert i Fellesforbundet, Parat, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Dette er egentlig et såkalt mellomoppgjør, men LO har gjort det klart at de har forventninger om et lønnsløft som monner. Fellesforbundet har argumentert for en lønnsvekst på over 4 prosent. Iår er kravet et ekstra tillegg for alle grupper som tjener under 90 prosent av industriarbeiderlønn. NHO krever at lavlønnstillegg kun skal gå til ansatte som ikke har lokal forhandlingsrett.