MUNCHMUSEET BLIR IKKE FERDIG TIL SOMMEREN

Det nye Munchmuseet i Bjørvika skulle skulle åpnes til sommeren, men åpningen er nå utsatt, antageligvis til høsten. Mange, også i reiselivsbransjen, hadde sett frem til at det nye Munchmuseet skulle stå ferdig, det forventes å trekke et stort antall turister til Oslo og Norge.

Årsaken til utsettelsen skal være forsinkelser med leveransen av sikkerhetsdører, i tillegg til at man trenger mer tid til å teste ut klimaanlegget i det nye bygget.

– Vi er i sluttfasen av byggeprosjektet og samarbeider tett med vår entreprenør for å finne løsninger. Vi jobber iherdig for å få alle leveranser på plass for å ferdigstille museet, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg, som er byggherre for det nye museet, til Aftenposten.