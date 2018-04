NÅ KAN NORDIC CHOICE GJESTER SELV BESTEMME HVORDAN ROMMET SKAL SE UT

I samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har Nordic Choice Hotels utviklet en løsning som lar gjestene bestemme hvordan hotellrommet skal se ut. Enten man elsker å se på stjernehimmelen, er lidenskapelig opptatt av van Gogh, eller vil ha bilder av familien på vegger og tak, så kan det nå ordnes.

HOBO i Stockholm er først ute med løsningen som lar gjesten dekorere sitt eget rom. Løsningen kalles Embed og er utviklet i samarbeid med KTH og designbyrået Barkas. Med mobil oppkobling kan de besøkende nå prosjektere video på tak og vegger på det fåtallet av hotellets rom som ikke har vindu. Ideen oppstod nettopp for å gi gjester i vindusløse rom en helt ny og unik opplevelse.

– Gjestene våre er teknologisk fremoverlente og vant med muligheten til å tilpasse hverdagen etter egne behov, personlig smak og humør. I dag bruker man smarttelefonen som en personlig underholdningshub for alt fra podcaster, til bøker, musikk og kommunikasjon, men hvorfor skal man ikke kunne bruke den til å påvirke det umiddelbare miljøet rundt seg? Med Embed-prosjektet kan man gjøre rommet så inspirerende eller avslappende man ønsker. Vi håper og tror dette vil være utrolig positivt og morsomt for våre gjester, sier Mattias Stengl, administrerende direktør på HOBO.

Digitaliseringsspydspiss

Nordic Choice Hotels har en uttalt ambisjon om å bruke teknologi og digitalisering til å forbedre gjesteopplevelsen på hotell. Utviklingen går i en rasende fart, og selskapet ønsker fleksibilitet til å teste ut ideer, før en eventuell utrulling i hele Norden. Derfor har man valgt ut ett hotell, HOBO i Stockholm, som skal fungere som en digitaliseringsspydspiss for hele konsernet. Her skal nye ideer, digitale konsepter og teknologi testes ut på løpende bånd.

– Vår ambisjon er å ligge i forkant når det gjelder digital utvikling og implementering av nye og spennende digitale tjenester. For å oppnå dette er strategiske partnerskap viktig for oss. Samarbeidet med KTH og digitale kunstnere, gir oss helt nye forutsetninger for å høyne opplevelsen for våre gjester, sier Lisa Farrar, Chief Digital Officer, Nordic Choice Hotels.

Embed er den siste av Nordic Choice Hotels’ teknologi-prosjekter som tar sikte på å gjøre gjestens opplevelse på hotell bedre. I januar lanserte selskapet mobile nøkler og mobil innsjekk på over 2000 rom, slik at gjesten kan gå forbi køen i resepsjonen og rett opp på rommet sitt ved ankomst.