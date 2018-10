NHO REISELIV INN i HOTREC-STYRET

Visepresident i NHO Reiseliv og konserndirektør i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen (bildet), er valgt inn i styret i HOTREC, den europeiske paraplyorganisasjonen for hoteller, restauranter og kafeer.

Det ble klart under HOTRECs generalforsamling, som nylig er avholdt i Kraków i Polen. Styret velges for en periode på to år.

Samtidig er NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold valgt til å sitte i HOTRECs finanskomité.

– Vi får nå sterk norsk representasjon i en organisasjon som blir stadig viktigere for reiselivet i Europa. Internasjonalt samarbeid mellom de ulike lands reiselivsorganisasjoner øker, og det er derfor viktig at NHO Reiseliv nå inntar en plass i HOTREC-styret. I mange viktige saker, for eksempel i arbeidet mot de store nettreisegigantene, kreves det felles jobbing på tvers av landene, sier Krohn Devold.

HOTREC er paraplyorganisasjonen for hoteller, restauranter, puber, kafeer og andre reiselivsbedrifter i Europa. Organisasjonen samarbeider med 40 nasjonale reiselivsorganisasjoner i 29 land, og er stemmen til reiselivsnæringen i Europa. HOTREC driver viktig lovpåvirkningsarbeid, og NHO Reiseliv er den eneste norske næringsorganisasjonen som er representert.