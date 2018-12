NORDIC CHOICE JULEGAVEAKSJON – FOR 6. GANG

I hele desember vil det stå et ensomt juletre i lobbyen på alle 194 Nordic Choice-hotellene i Norden. Julekampanjen, som har fått navnet “Ensomt juletre søker gaver”, går ut på at hotellene samler inn julegaver, som doneres til lokale organisasjoner. Gavene gis videre til vanskeligstilte barn og unge i nærområdet.

Alle som ønsker kan komme innom og legge en gave under treet. Nordic Choice Hotels gir i tillegg 10 kroner til UNICEFs arbeid med beskyttelse av barn, for hver gave som samles inn.

Juleaksjonen “Ensomt juletre søker gaver” ble gjennomført for første gang i 2012 og Nordic Choice Hotels har siden da samlet inn over 300.000 gaver, som har bidratt til å gi vanskeligstilte barn og unge en god jul.

– Dette er sjette året på rad hvor vi samler inn julegaver på alle Nordic Choice-hotellene. I jula er vi opptatt av tradisjoner, og det ensomme juletreet har blitt en viktig del av jula på våre 194 hoteller. I 2017 kom det inn 63.000 gaver. Vi håper selvsagt å slå den rekorden i år. Det koster så lite, men vil bety mye, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Konseptet er også så enkelt at alt en giver trenger å gjøre, er å kjøpe en verdi-lapp i lobbyen eller ta med en pakke og legge det under juletreet på et Nordic Choice-hotell. Gavene kan leveres til og med julaften.

Nordic Choice Hotels har vært signaturpartner med UNICEF siden 2008. I løpet av 10 år har hotellselskapet donert 32 millioner kroner til UNICEF. Julekampanjen er et av flere initiativ som drives av hotellene med mål om å gjøre egne nabolag til et enda bedre sted.

“Ensomt juletre”-aksjonen baserer seg på et ‘du gir-vi gir’-prinsipp. For hver gave som samles inn og for hver verdi-lapp som selges, gir Nordic Choice Hotels 10 kroner til UNICEF.