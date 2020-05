NORDIC CHOICE KLAR FOR MØTER OG SOMMERGJESTER – MED STRENGERE SMITTEVERNTILTAK

– I en tid som dette er det ekstra viktig å synliggjøre for gjestene våre hvordan vi tar smittevern på høyeste alvor, sier Torgeir Silseth, adm. dir. i Nordic Choice Hotels.

Gjennom strenge smitteverntiltak, er Nordic Choice Hotels klare for å ta imot en økende etterspørsel for å få gjennomført vårens utsatte møter og eventer. Samtidig forbereder hotellene seg til en annerledes og travel sommersesong.

Gjennom en lang periode med unntakstilstand, har Nordic Choice Hotels jobbet for å kunne tilby hotellopphold i tråd med myndighetenes restriksjoner. Samtidig har man revidert alle rutiner og tiltak for smittevern, noe som har resultert i konseptet “Safe Stay”.

– Gode innarbeidede sikkerhetsrutiner og tiltak har alltid vært en prioritet hos oss, men i en tid som dette er det likevel ekstra viktig å synliggjøre for gjestene våre hvordan vi tar smittevern på høyeste alvor. Nå er vi godt forberedt til sommeren, og vi gleder oss til å gi reiselystne nordmenn en trygg og vellykket sommerferie hos oss, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Ved både å følge interne sikkerhetsrutiner og synliggjøre viktigheten av “Safe Stay” for gjestene, har hotellkonsernet også klart å tilrettelegge for å gjennomføre større konferanser og eventer som ble satt på vent i vår. Ved å følge NHO Reiselivs nye veileder for trygge forretningsmøter og konferanser, kan man også ønske velkommen flere enn 50 deltakere.

– Vi har store lokaler og rom som gjør at vi med enkel tilpasning kan overholde 1-meters-regelen. Det gjør at vi nå kan arrangere både små og større konferanser, samtidig som smitteverntiltakene overholdes. Vi har allerede arrangert flere møter på mange hoteller, og vi merker at det er mange som ønsker å få gjennomført utsatte arrangementer, også private, før sommeren, sier Silseth.

Gjester blir smitteverninspektører

For å sikre et trygt hotellopphold, har Nordic Choice Hotels lagt ekstra vekt på kvalitetsoppfølgingen i tiden som kommer. Derfor vil man nå rekruttere et utvalg gjester til rollen som inspektører, i tillegg til kjedens egne kvalitetskontrollører. Disse vil få i oppgave å følge opp at rutiner blir fulgt og at det i praksis er trygt å være gjest på hotellene. Dersom det rapporteres avvik, skal hotellene raskt innføre nødvendige forbedringstiltak.

– Vi skal være det mest transparente hotellselskapet. Det gjelder også for smittevern, og ambassadørprogrammet skal sikre at vi blir ettergått av de viktigste standardkontrollørene våre, nemlig gjestene. Samtidig hjelper det også hele tiden å tilrettelegge for behovet gjestene har for å kjenne at det er sikkert å reise og møtes igjen, sier Harald Bjugstad-Holm, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Digitale muligheter

Mange av Nordic Choice Hotels’ digitale gjesteløsninger kan også brukes i smittevernhenseende. Gjennom selskapets egen app kan gjester både booke, sjekke inn og ut, samt åpne dører og heiser med telefonen på mange av hotellene.

– Dette er digitale løsninger som er blitt utviklet for å møte et økende behov for en sømløs gjestereise for våre mest frekvente gjester. I tiden vi er inne i, ser vi at disse løsningene også tilrettelegger for at de gjestene som ønsker det kan benytte sin egen telefon og gå “sømløst” til rommene, enklere holde avstand og unngå eventuelle flaskehalser ved inn- og utsjekking, avslutter Torgeir Silseth.