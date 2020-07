NORDIC CHOICE OVERTAR KLASSISK BERGEN-HOTELL

Nordic Choice Hotels overtar nå First Hotel Bergen Marin. Hotellet, som har 151 rom og beliggenhet på Bryggen i Bergen, blir nå omgjort til et Clarion Hotel.

Nordic Choice Hotels har signert en leieavtale med eier Realforum AS om å ta over First Hotel Bergen Marin.

– Dette er et fantastisk hotell med en flott beliggenhet midt på Bryggen i Bergen. Det kommer til å passe bra inn i Nordic Choice-familien og jeg er glad for at vi i denne spesielle og tøffe tiden for turistnæringen får muligheten til å drive dette hotellet videre, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Hotellet også nyrenoverte konferanse- og møtelokaler som leies ut til både konferanser og festligheter. Den populære restauranten GAST er også en del av hotellet.

– Eiendomsselskapet Realforum AS sitt hovedfokus de siste 30 årene har vært utvikling av Bergen sentrum, sammen med de beste leietakerne vi kan finne. Dette bygget har potensial for å bli et av Bergens flotteste hoteller. Vi er svært glad for at vi nå skal samarbeide med en svært kompetent hotelloperatør, med vilje og evne til å skape et topp moderne hotell i hjertet av Bergen. Hotellet skal nå pusses opp og drives med høy standard iht. Choice kjedens Clarion konsept. Vi gleder oss til denne prosessen, sier Geir Hove, administrerende direktør Realforum AS.

Nordic Choice Hotels er fra før av godt etablert i Bergen og har også hotellene: Clarion Hotel Admiral, Comfort Hotel Bergen, Clarion Collection Hotel Havnekontoret, Hotel Oleana, Hotel No 13, Quality Hotel Edvard Grieg, Clarion Hotel Bergen Airport Terminal, samt Comfort Hotel Bergen Airport Terminal.