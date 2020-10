NORDIC CHOICE TILBYR FLEKSIBEL MØTEBOOKING

Møter eller konferanser på Nordic Choice-hoteller i Norden kan nå endres kostnadsfritt frem til syv dager før møtedagen. Antall deltagere kan endres helt frem til dagen møtet eller konferansen finner sted.

– Både medlemsundersøkelser og samtaler med de store kundene våre, viser at mange har et ønske og behov for å møtes fysisk igjen. Vi er samtidig også klar over at mange kvier seg for å booke møter og konferanser i den uforutsigbare tiden vi alle står i. I Nordic Choice Hotels har vi derfor gjort reglene for møtebooking mer fleksible, slik at kundene våre kan booke møter og konferanser på en enkel, forutsigbar og risikofri måte, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Restriksjoner, sykdom eller andre grunner, kan bidra til at bestilling av møter og konferanser for bedrifter eller privatpersoner kan oppleves sårbart i høst.

Kunder som av ulike grunner må utsette møter, får en tilgodelapp som er gyldig i ett år fra opprinnelig ankomstdato. Kunden må gi beskjed innen syv dager før møtedagen og faktureres for den opprinnelige bookingen. Tilgodelappen brukes når møtet gjennomføres på et senere tidspunkt. Muligheten for bytterett gjelder for nye bookinger med ankomst fra 1. oktober 2020 til senest 1. april 2021, for grupper på opptil 50 personer. For grupper større enn dette gjelder andre vilkår.