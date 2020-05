NORDIC HOTELS & RESORTS VOKSER MED ICEHOTEL

Icehotel går nå inn som medlemshotell i hotellgruppen Nordic Hotels & Resorts, som består av utvalgte prestisjehotell i Norden. Frem til nå har NHR hatt 38 frittstående hoteller i sin portefølje, den iskalde og verdensberømte destinasjonen 16 mil nord for Polarsirkelen, er det siste tilskuddet.

– Jeg elsker alt Icehotel står for. Det er den mest ekstreme typen av entreprenørskap. De har lykkes med kunststykket å virkeliggjøre en idé som for mange ville blitt sett på som håpløs galskap. Yngve og gjengen har vært pionerer på så mange områder – ikke bare har de skapt arbeidsplasser, de har også blitt et av Nord-Europas mest interessante reisemål. Jeg er utrolig glad over samarbeidet vi nå går inn i. Sammen skal vi jobbe for at enda flere oppdager Jukkasjärvi og hotellet, sier Nordic Hotels & Resorts grunnlegger Petter Stordalen.

Med slagordet “Grav der du står – det meste er ugjort” startet gründeren Yngve Bergqvist verdens første og største Icehotel i 1989. 30 år senere tiltrekker hotellet rundt 70.000 besøkende hvert år fra hele verden – hele året.

– Gjennom de 30 siste årene har vi blitt et symbol for Sverige i mange sammenhenger. Vi ser nå frem til at flere nordiske og svenske besøkende skal få oppleve det arktiske lyset, den krystallklare isen og kunstverkene, sier Yngve Bergqvist.

I 2016 ble Icehotel 365 åpnet, en helårsåpen del av Icehotel, med Icebar by Icehotel Jukkasjärvi og 18 rom med is og snø, hvorav ni er luksuriøse suiter med private, oppvarmede, velværerom med badstue og badekar eller dusj og andre nødvendige fasiliteter tilknyttet rommet. Icehotel 365 drives av 800 kvm solcellepaneler installert på taket.

I forbindelse med åpningen ble det raskt klart at et av målene var å styrke posisjonen i det nordiske markedet, gjennom hele året. Kort tid etter startet dialogen med Nordic Hotels & Resorts.

– Nordic Hotels & Resorts er en sterk samarbeidspartner for å videreutvikle seg i det nordiske markedet, og dette samarbeidet er en viktig milepæl for oss som vi er veldig glade og stolte av, sier Icehotels administrerende direktør, Malin Franck.

Som medlemshotell i Nordic Hotels & Resorts beholder hotellet sitt eget varemerke og konsept. Icehotel vil fortsette å være et uavhengig gründerhotell med kunsten, kreativiteten og gjestene i fokus – og nå med fordelen av å være del av et stort fellesskap.