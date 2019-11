NORDLYSTURISTENE LEGGER IGJEN MEST PENGER

Turister som besøker Norge for å se nordlys bruker i snitt 2640 kroner i døgnet, i motsetning til 1670 kroner i snitt i døgnet for øvrige vinterturister. På en annen side – selv om nordlysturistene er attraktive for reiselivsnæringen fordi de legger igjen mye penger, er det mindre sannsynlig at de senere vil returnere til Norge på ferie.

– 65 prosent av de spurte i Innovasjon Norges Turistundersøkelse forventer at norgesferien blir en engangsopplevelse – sammenlignet med 12 prosent av de øvrige vinterturistene, som er skiturister som ofte reiser til Norge på skiferie, forteller fagansvarlig for analyse i Innovasjon Norge reiseliv, Margrethe Helgebostad.

Det er turister fra nærmarkedene Tyskland og Storbritannia, som oftest reiser til Norge for å oppleve nordlyset. Tyskland var det største markedet for nordlysturister i vintersesongen 2019, etterfulgt av Storbritannia. Nordlysturister har store forventninger til norgesferien og de planlegger besøket godt.

Et interessant funn i Turistundersøkelsen er at hver tredje nordlysturist kjører hundeslede. Denne atferden er unik for målgruppen og interessant, ettersom aktiviteten er kostbar og forbruket i stor grad legges igjen lokalt.

– Nordlysturister bruker lengre tid på norgesferie og mer penger på kostbare aktiviteter, sammenlignet med andre vinterturister, sier Helgebostad.

Mens andre vinterturister er opptatt av å ha det moro, oppgir nordlysturistene at avslapping og det å reise med Hurtigruten er formålet med ferien.

Bilde: Reine i Lofoten. Foto:VisitNorway