NORGE TRENGER NORWEGIAN

Onsdag kveld kl. 23.30 var det ingen sivile passasjerfly over Norge. For et land som er helt avhengig av flytransport, er ikke dette en situasjon som kan fortsette lenge.

Sivil luftfart er blant de sektorer som er hårdest rammet av coronakrisen, og mange selskaper vil få store problemer med å overleve. Hele flyflåter er satt på bakken som følge av fall i etterspørselen etter flyreiser. International Air Transport Association (IATA) har en prognose som tilsier at verdens flyselskaper kommer til å miste 252 billion US$ (NOK 2700 milliarder) i omsetning.



Den britiske transportministeren, Grant Shapps, utelukker ikke at staten kan gå inn på eiersiden for berge flyselskaper. Den norske regjeringen har i første omgang stilt lånegarantier på NOK 6 milliarder til disposisjon for bransjen, halvparten er innrettet mot Norwegian, 25% mot SAS. Svensk-danske SAS har også fått 3 milliarder kroner i garantier fra de to lands respektive regjeringer. Danmarks finansminister har sagt at den danske stat vil gjøre det som er nødvendig for at SAS kommer igjennom krisen som et operasjonelt selskap. Københavns Lufthavn er Danmarks største arbeidsplass og der er SAS største operatør.

Det er av den største betydning for infrastrukturen i Norge at Norwegian kan opprettholde flyrutetilbudet til konkurransedyktige priser. For norsk reiseliv er Norwegians direkteruter en forutsetning for at overnattingsbedrifter og attraksjoner skal kunne overleve, mange steder.

Ifølge en rapport fra Menon Economics, bidro utenlandske reisende med Norwegian til en meromsetning i norsk næringsliv på NOK 18 milliarder i 2019. Dette forbruket skapte dermed grunnlag for 24.000 arbeidsplasser i hele landet, primært på hoteller, restauranter og turistattraksjoner, samt i butikker. Uten Norwegian ville sysselsettingseffekten i Nord-Norge vært mye lavere og reiselivsnæringen i hele landet ville hatt betydelig færre ansatte. Norwegian fraktet nær 1,5 millioner utenlandske reisende til Norge i 2019 og har rundt 11.000 egne medarbeidere.

Tiden for statseide flyselskaper er egentlig forbi, men om det skulle bli nødvendig at staten går inn på eiersiden, i en overgangsperiode, for å sikre at Norwegian holder seg i luften med et omfattende ruteprogram, ville det være til landets beste.

Kommentar i HRR nr.2