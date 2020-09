NORGES STØRSTE TAKPARK MED NYTTEVEKSTER

default

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig på en omvisning på taket av Økern Portal i Oslo. Her fikk hun også smake på noen av vekstene som dyrkes på det som blir Nord-Europas største takpark med spiselige vekster. I Økern Portal skal blant annet opptil ni unike restaurantkonsepter flytte inn. På menyen vil man finne frukt, grønnsaker og urter som er dyrket på taket. Vegg i vegg med Økern Portal kommer det første Radisson RED hotellet i Norge. Det åpner sommeren 2022 og vil bestå av over 200 rom, samt et konferansesenter med panoramautsikt over hovedstaden.

Med sine nær 80.000 kvadratmeter er Økern Portal et av fastlands-Norges største byggeprosjekter. Det skal stå ferdig i slutten av 2020 og blir et sentralt landemerke i nye Økern sentrum og Hovinbyen.

– Vår visjon for Økern Portal er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Takparken er kanskje det fremste eksempelet på dette, sier Åmund Lunde, adm. dir. i Oslo Pensjonsforsikring, som eier Økern Portal.

– Jeg syntes det er fantastisk å få komme hit for å se, kjenne på og smake på plantene som vokser her på taket. Jeg er opptatt av urbant landbruk, og håper lignende ideer og konsepter vokser utover i Norge. Grønne-tak gir bedre luft, er viktig for insekter og ikke minst menneskene som skal arbeide og bo rundt her på Økern, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Det grønne taket har også en viktig funksjon knyttet til overvann og flom; vegetasjonen fanger opp regn, slik at det blir mindre vann i avløpssystemet, noe som reduserer faren for flom.

Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger – mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen og Oslofjorden. Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhaver.

Telia, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Digitaliseringsdirektoratet er blant virksomhetene som flytter inn i bygget. Omlag 3000 mennesker skal arbeide i Økern Portal.