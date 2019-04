NORSKE KOKK- OG SERVITØRLÆRLINGER STILLER STERKT UNDER NORDISK MESTERSKAP I STOCKHOLM I HELGEN

Kokkelærlingene Håvard Onsøyen og Audun Blystad fra Statholdergaarden og servitørlærlingene Emily Høgseth Asphaug og David Andres Grønmo Pereira, som representerer Brasserie France, skal fredag og lørdag i aksjon under Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Stockholm. Der skal de måle krefter mot lærlinger fra Sverige, Danmark, Finland og Island.

De fire nordmennene kvalifiserte seg til mesterskapet ved å vinne Norgescup for kokk- og servitørlærlinger i januar.

– Med tanke på hvor lang tid det har gått fra Norgescup og til den nordiske konkurransen, har vi fått ladet batteriene og jobbet målrettet mot konkurransen. Vi har brukt det meste av fritiden vår til øving, både før og etter jobb, forteller Håvard Onsøyen (20) fra Aukra i Møre og Romsdal.

Det nordiske mesterskapet starter med teori- og matematikkoppgaver fredag formiddag. Deretter går kokkelærlingene igang med å tilberede en meny bestående av suppe, appetittvekkere og hovedrett. Servitørlærlingene skal på sin side transjere, flambere, dekke bord, brette servietter, mikse drinker og gjenkjenne vin.

Lørdag skal lærlingene forberede en fireretters meny med ukjente råvarer. De to vinnerlagene blir kåret sent lørdag kveld.

Arrangeres for 38. gang

Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger har vært arrangert hvert år siden 1981. NHO Reiseliv og søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland og Island veksler på å være vertskap.

– Konkurranser som denne er svært viktig for å få frem de største talentene og bygge kunnskap og stolthet. Et viktig mål med mesterskapet er å vise frem yrket og inspirere andre unge til å velge fagutdannelse innen restaurant- og matfag. Dette er en vekstbransje med stort behov for faglærte og med mange spennende jobbmuligheter over hele landet, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Bilde: Statholdergaardens Håvard Onsøyen (t. v.) og Audun Blystad – her med lagleder Torbjørn Forster i midten – er klare for Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Stockholm. Foto: Fredrik Ringe/NKL Rogaland