NTW 2019 TIL ÅLESUND OG SUNNMØRE

I april neste år skal Ålesund og Sunnmøre ønske hundrevis av utenlandske turoperatører velkommen som arrangør av Norwegian Travel Workshop 2019. -Regionen huser noen av de mest spektakulære naturattraksjonene Norge har å by på, og har inkludert disse i programmet på en god måte, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge.

– Dette gir oss en enestående mulighet til å vise frem regionen vår til eksisterende og nye kontakter og få befestet vår posisjon som ‘The Adventure Capital of the Fjords’, sier reiselivssjef Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. De besøkende får oppleve ikoner som Geirangerfjorden, Sunnmørsalpane, Trollstigen, og jugendstilbyen Ålesund. – Vi gleder oss stort til å få vise frem vår vakre del av landet, sier Anker Skrede.

Neste års arrangement går av stabelen 1. – 5. april. I løpet av dagene møtes over 350 internasjonale kjøpere og like mange norske reiselivstilbydere for nettverksbygging og ikke minst kjøp og salg av norske produkter og destinasjoner.

– Ålesund og Sunnmøre viste til et imponerende program, med fokus på ulike naturbaserte aktiviteter, både før, under og etter NTW. I tillegg har Ålesund helt fantastisk arktitektur, så her har de besøkende mye å glede seg til, sier Holm.

Hun trekker også frem destinasjonens satsing på helårsturisme, blant annet gjennom fokus på vinterturisme både med og uten ski, lett tilgjengelige rundturer med offentlig transport i fjordlandskapet, i kombinasjon med lokale mat- og kulturtradisjoner.

– Sommerstid er det alt full trøkk, så det vil være gunstig for oss å øke besøket i andre deler av året. Reiselivet er en bransje i kraftig vekst, så det er ekstra viktig at gjesten få oppleve hele regionen gjennom hele året, sier Anker Skrede.

Bilde: Hotel Union Øye. Foto: Håvard Myklebust/Fjellfotografen/FjordNorway